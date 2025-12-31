Jorgen Strand Larsen için 45 milyon euro!

Wolverhampton, Jorgen Strand Larsen'in bonservis bedelini belirledi.



The Guardian'da yer alan habere göre, West Ham United, Larsen ile ilgileniyor. West Ham'ın, 25 yaşındaki santrfor için teklif hazırlıkları yaptığı belirtildi.



Wolverhampton, bu gelişmenin ardından Larsen için 40 milyon sterlin (45.8 milyon euro) bonservis bedeli belirledi.



Wolverhampton, yaz transfer döneminde Norveçli futbolcu için Newcastle United'dan gelen 55 milyon sterlin değerindeki teklifi kabul etmemişti.



Larsen, bu sezon Wolverhampton forması altında 19 maçta 3 kez ağları havalandırdı.



