31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Jorgen Strand Larsen için 45 milyon euro!

Wolverhampton, West Ham United'ın ilgilendiği Jorgen Strand Larsen için 40 milyon sterlin (45.8 milyon euro) bonservis belirledi.

calendar 31 Aralık 2025 16:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wolverhampton, Jorgen Strand Larsen'in bonservis bedelini belirledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, West Ham United, Larsen ile ilgileniyor. West Ham'ın, 25 yaşındaki santrfor için teklif hazırlıkları yaptığı belirtildi.

Wolverhampton, bu gelişmenin ardından Larsen için 40 milyon sterlin (45.8 milyon euro) bonservis bedeli belirledi.

Wolverhampton, yaz transfer döneminde Norveçli futbolcu için Newcastle United'dan gelen 55 milyon sterlin değerindeki teklifi kabul etmemişti.

Larsen, bu sezon Wolverhampton forması altında 19 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
