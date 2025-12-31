Galatasaray'In ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Gökmen Özdenak, vefat etti.
Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki efsane, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türk futboluna futbolcu ve yorumcu kimliğiyle uzun yıllar katkılar sunan Gökmen Özdenak'a Sporx olarak Allah'tan rahment; ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.
Galatasaray'ın Özdenak'ın vefatı sonrası paylaşımı:
"Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak, Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçti. 1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki efsane, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türk futboluna futbolcu ve yorumcu kimliğiyle uzun yıllar katkılar sunan Gökmen Özdenak'a Sporx olarak Allah'tan rahment; ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.
Galatasaray'ın Özdenak'ın vefatı sonrası paylaşımı:
"Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak, Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçti. 1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."