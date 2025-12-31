31 Aralık
Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun değerli isimlerinden Gökmen Özdenak, 78 yaşında hayatını kaybetti.

31 Aralık 2025
Haber: Sporx.com
Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti
Galatasaray'In ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Gökmen Özdenak, vefat etti.

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki efsane, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türk futboluna futbolcu ve yorumcu kimliğiyle uzun yıllar katkılar sunan Gökmen Özdenak'a Sporx olarak Allah'tan rahment; ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

Galatasaray'ın Özdenak'ın vefatı sonrası paylaşımı:

"Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak, Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçti. 1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
