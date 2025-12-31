Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Alman yıldız Florian Wirtz'in Premier Lig'e adaptasyon süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Cumartesi günü oynanan ve Liverpool'un Wolverhampton'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Wirtz, kırmızı formayla ilk golünü atmıştı. Ancak Slot, genç oyuncunun oyundan alınmasının performansla ilgili olmadığını vurguladı.



Deneyimli teknik adam, yurt dışına transfer olan futbolcuların hem saha içinde hem de saha dışında uyum sürecinin zaman aldığını belirterek şunları söyledi: