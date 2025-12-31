31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
0-2
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
1-3
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
0-07'
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
0-07'
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Alman yıldız Florian Wirtz'in Premier Lig'e adaptasyon süreciyle ilgili konuştu.

calendar 31 Aralık 2025 20:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arne Slot'tan Premier Lig ve Florian Wirtz itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Alman yıldız Florian Wirtz'in Premier Lig'e adaptasyon süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü oynanan ve Liverpool'un Wolverhampton'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Wirtz, kırmızı formayla ilk golünü atmıştı. Ancak Slot, genç oyuncunun oyundan alınmasının performansla ilgili olmadığını vurguladı.

Deneyimli teknik adam, yurt dışına transfer olan futbolcuların hem saha içinde hem de saha dışında uyum sürecinin zaman aldığını belirterek şunları söyledi: 



"Bu soruya en doğru cevabı Florian'ın kendisi verebilir. Ben kendi deneyimimden yola çıkarak konuşabilirim. Farklı bir ülkeye gittiğinizde hayatınız bir anda değişiyor. Futbolcular için bu durum saha dışını da kapsıyor ve alışmak zaman alabiliyor.

Yurt dışından gelen oyuncular için en zor şey Premier Lig'in yoğunluğu. Biz haftada tek maç oynadığımızda bile bunu net şekilde gördük. Wolverhampton maçında Hugo Ekitike'nin 70-75. dakikadan sonra kramplar yaşadığını gördük.

Florian'ı oyundan almamın sebebi kötü oynaması değildi. Koşmakta zorlanıyordu. Onun için de benzer bir durum vardı. Bu da Premier Lig temposuna alışmanın yeni oyuncular için ne kadar zor olduğunu gösteriyor."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.