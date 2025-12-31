31 Aralık
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Boca Juniors ve Emiliano Martinez ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

calendar 31 Aralık 2025 20:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez itirafı!
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez ve Arjantin kulübü Boca Juniors hakkında konuşan Uruguaylı yıldız, çarpıcı itiraflarda bulundu.

"BOCA İÇİN CAN ATIYORUM"

Programda kendisine yöneltilen, "Bir gün Boca Juniors'ta oynamak ister misin? sorusuna yanıt olarak yıldız orta saha:

"Bir gün bile o anı düşünmediğim olmuyor, gerçek bu. Bunu ne reklam olsun diye söylüyorum ne de yarın manşetlere çıksın diye. Ben hissettiklerimi ifade eden biriyim, saklanıp gizlenen biri değilim. Ama aynı zamanda gerçeğin… başka olduğunu da anlıyorum: Şu an Galatasaray'la sözleşmem var ve kulüpte çok önemli bir oyuncuyum. Ayrılığım da kolay değil. Çünkü hep söylüyorum, insanlar soruyor: 'Kaç milyon ediyorsun, ne kadara gidersin?' diye. Ben bu şeyleri bilmiyorum, anlıyor musun? İnsan bazı şeyleri kontrol edemez ve ben de aynı anda her şeyi kontrol edemem.

Ama kontrol edebileceğim şey, kararlarım ve ifade ettiklerim. Ve ben Boca'da oynamaya can atıyorum. Bunun için ölüyorum adeta. Ama bunun için hazırlanıyorum da, çünkü bu dünyanın kolay olmadığını biliyorum. Çok kısa süre önce onunla konuştum ve çok önemli bir konuşma yaptık. Yoğun bir konuşmaydı; bana birçok şeyi anlattı. Ben de hazırlık yapıyorum, eğer bir gün olursa diye. Ama olmazsa diye de hazırlanıyorum, çünkü olmayabilir. Sadece benim Boca'da oynama isteğimle olacak bir şey değil bu. Belki Boca'nın beni transfer etmek gibi bir ilgisi olmayabilir. Bu da son derece geçerli bir durum. Ama umarım… Umarım bir gün olur." ifadelerini kullandı.

"MARTINEZ İLE TEMASA GEÇMİŞTİM"

Yaz transfer döneminde Martinez ile temasa geçtiğini söyleyen Torreira, "Muslera'nın ayrılığı sonrası Emiliano Martinez'in de kendi takımından ayrılma durumu olmuştu ve o dönem Galatasaray'a gelmesi için onunla temas kurdum. Ama olmadı, gerçekleşmedi." sözlerini sarf etti. 
