Haber Tarihi: 31 Aralık 2025 14:50 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 14:50

1 Ocak AVM'ler Açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe Yarın Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıyor?

1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri çalışıyor mu? 2026 yılbaşı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri.

1 Ocak AVM'ler Açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe Yarın Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıyor?
Abone Ol
Yılbaşında AVM'ler kapalı mı? 1 Ocak Perşembe günü alışveriş merkezleri saat kaçta açılacak? İşte yılın ilk günü AVM çalışma saatleri ve detaylar.
Yılbaşı gecesinin ardından yeni yılın ilk gününde sosyalleşmek veya alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, "1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri çalışıyor mu?" sorularına odaklandı. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle pek çok kamu kurumu ve dükkan kapalıyken, büyük alışveriş merkezlerinin (AVM) mesai düzeni merak konusu oluyor. Arama motorlarında "Bugün AVM'ler saat kaçta açılıyor, sinemalar ve yemek katı açık mı?" sorguları yoğunluk kazanırken, AVM yönetimlerinden beklenen açıklamalar geldi. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe günü AVM çalışma saatleri...

1 Ocak Perşembe günü ailesiyle vakit geçirmek veya ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "1 Ocak'ta Forum İstanbul, İstinye Park, Cevahir, Ankamall gibi büyük AVM'ler kapalı mı?" yanıtını araştırıyor. Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri, resmi tatillerde de hizmet vermeye devam etse de, yılın ilk günü olması sebebiyle açılış saatlerinde bazı değişikliklere gidebiliyor. Vatandaşlar, mağazaların ve eğlence alanlarının hangi saatler arasında hizmet vereceğini yakından takip ediyor. İşte il il ve merkez bazlı 1 Ocak AVM mesai programı...

1 OCAK YARIN AVM'LER AÇIK MI?
1 Ocak 2026 Perşembe günü Türkiye genelindeki tüm alışveriş merkezleri açık olacaktır. AVM'ler resmi tatillerde hizmet vermeye devam eden işletmeler arasında yer alır. Ancak 1 Ocak günü, personelin dinlenmesi ve yılbaşı gecesi yoğunluğu nedeniyle açılış saatleri normale göre birkaç saat ertelenebilir.

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Genellikle her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet veren AVM'lerin 1 Ocak mesai düzeni şu şekildedir:

Açılış Saati: Birçok AVM 1 Ocak günü kapılarını saat 12:00 veya 13:00 itibarıyla açmaktadır.

Kapanış Saati: Kapanış saatinde bir değişiklik olmayıp, alışveriş merkezleri akşam saat 22:00'de kapanacaktır.

Sinemalar ve Restoranlar: AVM içindeki sinema salonları ve restoranlar da AVM açılış saatiyle birlikte hizmet vermeye başlayacaktır.


MARKET VE EĞLENCE ALANLARI
AVM içerisinde bulunan büyük zincir marketler (Migros, CarrefourSA vb.) de AVM'nin açılış saatine uyum sağlayarak hizmet verecektir. Gitmeden önce gideceğiniz AVM'nin resmi internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından özel bir saat değişikliği olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Recep Uçar'dan transfer açıklaması Rizespor Recep Uçar'dan transfer açıklaması
Gaziantep FK ile Badou Ndiaye yollarını ayırdı Gaziantep FK Gaziantep FK ile Badou Ndiaye yollarını ayırdı
Wissam Ben Yedder, Sakarya'dan Fas'a gidiyor Spor Toto 1. Lig Wissam Ben Yedder, Sakarya'dan Fas'a gidiyor
Trendyol Süper Lig'de 2025 Yılının En Güzel 100 Golü Trendyol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 2025 Yılının En Güzel 100 Golü
2024 Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları: Büyük İkramiye Çıkan Numaralar ve Sıralı Tam Liste Gündem 2024 Yılbaşı Milli Piyango Sonuçları: Büyük İkramiye Çıkan Numaralar ve Sıralı Tam Liste
Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı! Galatasaray Trabzonspor'un Ahmed Kutucu planı!
Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar Saat Kaça Kadar Açık, Yarım Gün mü? Gündem Bugün Bankalar Açık mı? 31 Aralık 2025 Bankalar Saat Kaça Kadar Açık, Yarım Gün mü?
Galatasaray ve Trabzonspor'dan erteleme talebi! Galatasaray Galatasaray ve Trabzonspor'dan erteleme talebi!
Yılbaşında Neden Hindi Kesilir? Yılbaşı Gecesi Hindi Yemenin Hikayesi ve Kökeni Gündem Yılbaşında Neden Hindi Kesilir? Yılbaşı Gecesi Hindi Yemenin Hikayesi ve Kökeni
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
2
Fenerbahçe'de Musaba için geri sayım
3
Fenerbahçe'den Mert Günok'a teklif!
4
Galatasaray'dan Onyedika için istenen bonservis!
5
Adı Galatasaray ile geçti; Fransa yolcusu!
6
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için CSKA'ya onay!
7
Roma'dan sürpriz fesih kararı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.