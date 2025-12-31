1 Ocak AVM'ler Açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe Yarın Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıyor?

Yılbaşında AVM'ler kapalı mı? 1 Ocak Perşembe günü alışveriş merkezleri saat kaçta açılacak? İşte yılın ilk günü AVM çalışma saatleri ve detaylar.

Yılbaşı gecesinin ardından yeni yılın ilk gününde sosyalleşmek veya alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, "1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, bugün alışveriş merkezleri çalışıyor mu?" sorularına odaklandı. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle pek çok kamu kurumu ve dükkan kapalıyken, büyük alışveriş merkezlerinin (AVM) mesai düzeni merak konusu oluyor. Arama motorlarında "Bugün AVM'ler saat kaçta açılıyor, sinemalar ve yemek katı açık mı?" sorguları yoğunluk kazanırken, AVM yönetimlerinden beklenen açıklamalar geldi. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe günü AVM çalışma saatleri...

1 Ocak Perşembe günü ailesiyle vakit geçirmek veya ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "1 Ocak'ta Forum İstanbul, İstinye Park, Cevahir, Ankamall gibi büyük AVM'ler kapalı mı?" yanıtını araştırıyor. Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri, resmi tatillerde de hizmet vermeye devam etse de, yılın ilk günü olması sebebiyle açılış saatlerinde bazı değişikliklere gidebiliyor. Vatandaşlar, mağazaların ve eğlence alanlarının hangi saatler arasında hizmet vereceğini yakından takip ediyor. İşte il il ve merkez bazlı 1 Ocak AVM mesai programı...

1 Ocak 2026 Perşembe günü Türkiye genelindeki tüm alışveriş merkezleri açık olacaktır. AVM'ler resmi tatillerde hizmet vermeye devam eden işletmeler arasında yer alır. Ancak 1 Ocak günü, personelin dinlenmesi ve yılbaşı gecesi yoğunluğu nedeniyle açılış saatleri normale göre birkaç saat ertelenebilir.

Genellikle her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet veren AVM'lerin 1 Ocak mesai düzeni şu şekildedir:

Açılış Saati: Birçok AVM 1 Ocak günü kapılarını saat 12:00 veya 13:00 itibarıyla açmaktadır.

Kapanış Saati: Kapanış saatinde bir değişiklik olmayıp, alışveriş merkezleri akşam saat 22:00'de kapanacaktır.

Sinemalar ve Restoranlar: AVM içindeki sinema salonları ve restoranlar da AVM açılış saatiyle birlikte hizmet vermeye başlayacaktır.

AVM içerisinde bulunan büyük zincir marketler (Migros, CarrefourSA vb.) de AVM'nin açılış saatine uyum sağlayarak hizmet verecektir. Gitmeden önce gideceğiniz AVM'nin resmi internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından özel bir saat değişikliği olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir.