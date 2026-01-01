Liverpool, 3 maç sonra puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, Leeds United'ı ağırladı.
Anfield'da oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu beraberlikle birlikte Liverpool'un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool'un ligdeki puanı 33 olurken Leeds United'ın puanı ise 21 oldu.
Liverpool, Premier Lig'in 20. haftasında Fulham deplasmanına konuk olacak. Leeds United ise Manchester United'ı ağırlayacak.
Anfield'da oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu beraberlikle birlikte Liverpool'un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool'un ligdeki puanı 33 olurken Leeds United'ın puanı ise 21 oldu.
Liverpool, Premier Lig'in 20. haftasında Fulham deplasmanına konuk olacak. Leeds United ise Manchester United'ı ağırlayacak.