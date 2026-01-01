01 Ocak
C.Palace-Fulham
1-1
01 Ocak
QPR-Norwich City
1-2
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
3-1
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
5-0
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
1-1
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-1
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-1
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
3-0
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-0
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
0-0
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
1-0
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-0
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
1-0
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
0-049'
01 Ocak
Brentford-Tottenham
0-053'
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Barcelona'dan Lewandowski için sürpriz karar

Adı Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski için Barcelona'nın, maaşında indirime gidilmesi koşuluyla 1 yıllık yeni bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

calendar 01 Ocak 2026 23:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan Lewandowski için sürpriz karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Adı Fenerbahçe ile gündeme gelen Robert Lewandowski ile ilgili Barcelona'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Barcelona'da kontratı 2026 yazında sona erecek yıldız oyuncuların durumu, kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüp yönetiminin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Katalan temsilcisinde özellikle Robert Lewandowski'nin ortaya koyduğu performans, ilerleyen yaşına yönelik soru işaretlerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.


YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Mundo Deportivo'nun haberine göre; 2026-2027 sezonunun başında 38 yaşına girecek olan Polonyalı golcüye, maaşında indirime gidilmesi şartıyla 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edilmesi planlanıyor.

GÖRÜŞMELER BAHAR AYLARINDA

Öte yandan nihai görüşmelerin bahar aylarında yapılmasının planlandığı belirtildi.

165 MAÇ, 109 GOL

Barcelona formasıyla bugüne kadar 165 karşılaşmada görev alan ve 109 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvetin, fiziksel seviyesini koruması bu kararın alınmasında belirleyici etkenlerden biri oldu.

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.