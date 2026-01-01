Barcelona'dan Lewandowski için sürpriz karar

Adı Fenerbahçe ile gündeme gelen Robert Lewandowski ile ilgili Barcelona'da yeni gelişmeler yaşanıyor.Barcelona'da kontratı 2026 yazında sona erecek yıldız oyuncuların durumu, kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüp yönetiminin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.Katalan temsilcisinde özellikle Robert Lewandowski'nin ortaya koyduğu performans, ilerleyen yaşına yönelik soru işaretlerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.Mundo Deportivo'nun haberine göre; 2026-2027 sezonunun başında 38 yaşına girecek olan Polonyalı golcüye, maaşında indirime gidilmesi şartıyla 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edilmesi planlanıyor.Öte yandan nihai görüşmelerin bahar aylarında yapılmasının planlandığı belirtildi.Barcelona formasıyla bugüne kadar 165 karşılaşmada görev alan ve 109 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvetin, fiziksel seviyesini koruması bu kararın alınmasında belirleyici etkenlerden biri oldu.