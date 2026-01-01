Elye Wahi, Nice'e kiralandı!

KİRALAMA BEDELİ

Ligue 1 ekiplerinden Nice, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.Nice, Eintracht Frankfurt forması giyen Fransız forvet Elye Wahi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.Fransız ekibi, Galatasaray ile de ismi anılan 23 yaşındaki oyuncu ile hücum hattını güçlendirecek.OGC Nice, Fransa futbolunun dikkat çeken hücum oyuncularından Elye Wahi'nin sezon sonuna kadar Eintracht Frankfurt'tan kiralandığını duyurdu. Fransa Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen genç forvet, Nice'in hücum opsiyonlarını artıracak.Fransız ekibi, Frankfurt'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek.Hızı, fizik gücü ve gol sezgisiyle öne çıkan Elye Wahi, Ligue 1'de gösterdiği performansla jenerasyonunun en umut vadeden forvetleri arasında yer alıyor. Montpellier altyapısında yetişen Wahi, erken yaşta üst düzey futbola adım atmış ve Fransa'da önemli performanslara imza atmıştı.OGC Nice Sportif Direktörü Florian Maurice transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:Yeni transfer Elye Wahi de duygularını şu sözlerle payNice, Elye Wahi transferiyle hücum hattında önemli bir hamle yapmış oldu.Galatasaray'ın Fransız golcü ile bir süredir ilgilendiği öne sürülmüştü.Eintracht Frankfurt formasıyla 13 maça çıkan genç futbolcui 1 gol atarken 3 de asist yaptı.