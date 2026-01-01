01 Ocak
C.Palace-Fulham
1-1
01 Ocak
QPR-Norwich City
1-2
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
3-1
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
5-0
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
1-1
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-1
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-1
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
3-0
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-0
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
0-0
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
1-0
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-0
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
1-0
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
0-050'
01 Ocak
Brentford-Tottenham
0-054'
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Elye Wahi, Nice'e kiralandı!

Galatasaray ile ismi anılan, Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi, Fransız ekibi Nice'e kiralandı.

Elye Wahi, Nice'e kiralandı!
Ligue 1 ekiplerinden Nice, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Nice, Eintracht Frankfurt forması giyen Fransız forvet Elye Wahi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Fransız ekibi, Galatasaray ile de ismi anılan 23 yaşındaki oyuncu ile hücum hattını güçlendirecek.

OGC Nice, Fransa futbolunun dikkat çeken hücum oyuncularından Elye Wahi'nin sezon sonuna kadar Eintracht Frankfurt'tan kiralandığını duyurdu. Fransa Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen genç forvet, Nice'in hücum opsiyonlarını artıracak.

KİRALAMA BEDELİ

Fransız ekibi, Frankfurt'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek.


HIZLI, GÜÇLÜ VE BİTİRİCİ

Hızı, fizik gücü ve gol sezgisiyle öne çıkan Elye Wahi, Ligue 1'de gösterdiği performansla jenerasyonunun en umut vadeden forvetleri arasında yer alıyor. Montpellier altyapısında yetişen Wahi, erken yaşta üst düzey futbola adım atmış ve Fransa'da önemli performanslara imza atmıştı.

MAURICE:" ARADIĞIMIZ PROFİL"

OGC Nice Sportif Direktörü Florian Maurice transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Elye, tam olarak aradığımız profile sahip. Patlayıcı bir forvet, rakip savunmalar üzerinde baskı kurabiliyor ve gol önünde etkili. Genç yaşına rağmen üst düzeyde ciddi bir tecrübesi var. Bu kiralık transfer, takımımızı güçlendirme hedefimizle örtüşüyor."

WAHI: "ÇOK MUTLUYUM"

Yeni transfer Elye Wahi de duygularını şu sözlerle paylaştı:
"OGC Nice'e geldiğim için çok mutluyum. Tarihi bir kulüp ve çok tutkulu taraftarları var. Teknik ekip ve yöneticilerden büyük bir güven hissettim. Çok çalışmak, takıma yardımcı olmak ve her maçta maksimumu vermek istiyorum."

 Nice, Elye Wahi transferiyle hücum hattında önemli bir hamle yapmış oldu.

GALATASARAY'IN DA İLGİSİ VARDI

Galatasaray'ın Fransız golcü ile bir süredir ilgilendiği öne sürülmüştü.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt formasıyla 13 maça çıkan genç futbolcui 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
