Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin19. haftasında cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
EuroLeague'de 18 maçının 6'sını kazanan ve 12'sini kaybeden lacivert-beyazlı ekip, averajla 16. sırada bulunuyor.
Ligde 10 galibiyet ve 8 mağlubiyeti olan Sırp ekibi ise averajla 9. basamakta yer alıyor.
- Avrupa kupalarında 894. randevu
Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 894. kez parkeye çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 893 karşılaşmada 500 galibiyet, 393 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 646. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 645 müsabakanın 343'ünü kazanırken 302'sinde sahadan yenik ayrıldı.
