Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!

Mert Günok ve Necip Uysal'dan kendilerini kulüp bulmalarını isteyen Beşiktaş'ta gözler yabancı futbolcuların ayrılığına çevrildi.
Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, üç futbolcusu ile de kısa süre içerisinde yollarını ayırıp yabancı kontenjanında da sorun yaşamak istemiyor.
Beşiktaş; Jonas Svensson, David Jurasek ve Felix Uduokhai'nin kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasını bekliyor.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jurasek'in sözleşmesinin feshi için Çek oyuncu ile görüşmelerine devam ediyor.
Felix Uduokhai ile de özellikle Almanya'dan kulüpler ilgileniyor.
