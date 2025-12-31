Luka Modric'ten savaş tepkisi!

Milan forması giyen Luka Modric, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.



Küçüklüğünde Yugoslavya'da savaş yaşayan Hırvat futbolcu, bu konuda tepki gösterdi.



Modric, "Yugoslavya savaşları delilikti! O zamanlar anlamamıştım, bugünkü savaşları da anlamıyorum. Hayat güzel ama savaşlar, sebepsiz yere her şeyi yok eder." dedi.



Milan forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan 40 yaşındaki deneyimli yıldız, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



