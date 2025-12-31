Luka Modric'ten Jose Mourinho itirafı!

Milan forması giyen Luka Modric, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
İtalyan ekibinde birlikte çalıştığı Massimiliano Allegri, Real Madrid'de birlikte çalıştığı Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho ile ilgili konuşan Hırvat yıldız, Mourinho için dikkat çeken bir itirafta bulundu.
JOSE MOURINHO SÖZLERİ
40 yaşındaki Modric, Mourinho için, "Mourinho, hem insan hem de teknik direktör olarak özel biridir. Beni Real Madrid'e isteyen oydu, Mourinho olmasaydı asla oraya gidemezdim. Onunla sadece bir sezon çalışabildiğim için üzgünüm." dedi.
Bahsedilen 3 teknik direktör arasında en sert olanı sorulan Modric, bu soruya Mourinho yanıtını verdi.
"RONALDO'YU AĞLATTI"
Hırvat orta saha oyuncusu, "Mourinho'nun, Cristiano Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattığını gördüm. Ronaldo, sahada her şeyini veren bir adam ama bir kez rakibini kovalamamıştı. Sergio Ramos'a da, yeni gelen bir oyuncuya da aynı şekilde davranırdı. Bir şey söylemesi gerekiyorsa doğrudan söylerdi." sözlerini sarf etti.
Milan forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Modric, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
