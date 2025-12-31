Luka Modric'ten Jose Mourinho itirafı!

Milan forması giyen Luka Modric, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.İtalyan ekibinde birlikte çalıştığı Massimiliano Allegri, Real Madrid'de birlikte çalıştığı Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho ile ilgili konuşan Hırvat yıldız, Mourinho için dikkat çeken bir itirafta bulundu.40 yaşındaki Modric, Mourinho için,dedi.Bahsedilen 3 teknik direktör arasında en sert olanı sorulan Modric, bu soruya Mourinho yanıtını verdi.Hırvat orta saha oyuncusu,sözlerini sarf etti.Milan forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Modric, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.