31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Luka Modric'ten Jose Mourinho itirafı!

Milan forması giyen Luka Modric, Real Madrid döneminde birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile övgü dolu ifadeler kullandı ve dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Milan forması giyen Luka Modric, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibinde birlikte çalıştığı Massimiliano Allegri, Real Madrid'de birlikte çalıştığı Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho ile ilgili konuşan Hırvat yıldız, Mourinho için dikkat çeken bir itirafta bulundu.

JOSE MOURINHO SÖZLERİ

40 yaşındaki Modric, Mourinho için, "Mourinho, hem insan hem de teknik direktör olarak özel biridir. Beni Real Madrid'e isteyen oydu, Mourinho olmasaydı asla oraya gidemezdim. Onunla sadece bir sezon çalışabildiğim için üzgünüm." dedi.


Bahsedilen 3 teknik direktör arasında en sert olanı sorulan Modric, bu soruya Mourinho yanıtını verdi.

"RONALDO'YU AĞLATTI"

Hırvat orta saha oyuncusu, "Mourinho'nun, Cristiano Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattığını gördüm. Ronaldo, sahada her şeyini veren bir adam ama bir kez rakibini kovalamamıştı. Sergio Ramos'a da, yeni gelen bir oyuncuya da aynı şekilde davranırdı. Bir şey söylemesi gerekiyorsa doğrudan söylerdi." sözlerini sarf etti.

Milan forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Modric, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
