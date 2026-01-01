Barnabas Varga, AEK yolcusu!

AEK, kadrosuna önemli bir golcü takviyesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.



Yunanistan'dan Sport 24'te yer alan habere göre, AEK, Barnabas Varga transferi için Ferencvaros ile anlaşma sağladı.



AEK, 31 yaşındaki golcü futbolcu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yunan temsilcisi, Varga ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.



Ferencvaros forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Macar futbolcu, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.



