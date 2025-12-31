Elveda 2025, Hoş Geldin 2026

Bir yılı daha geride bırakırken, 2025'in Sporx adına yalnızca geride kalan bir zaman dilimi değil; dönüşümün, gelişimin ve geleceğe hazırlanmanın önemli bir aşaması olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim.Spor medyasının hızla değişen dinamikleri içinde,Geride bıraktığımız yıl, yalnızca içerik tarafında değil; altyapı, yayıncılık teknolojileri ve operasyonel süreçler açısından da önemli adımlar attığımız bir dönem oldu. Dijital yayıncılığın gerektirdiği hız, doğruluk ve erişilebilirlik kriterlerini merkeze alarak:Yayın süreçlerimizi daha verimli hâle getirdik,Teknik altyapımızı güçlendirdik,Okuyucu deneyimini iyileştirmeye yönelik yenilikleri hayata geçirdik.Bu çerçevede,öncelik olarak gördük.Sporx olarak, sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığına; birleştirici, iyileştirici ve dönüştürücü bir güce sahip olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışlaözen gösterdik.Eğitimden gençlik projelerine, sporda fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalardan toplumsal farkındalık yaratan girişimlere kadar uzanan bu desteklerin, kurumsal sorumluluğumuzun önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de, topluma katkı sağlayan projeleri desteklemeyi ve bu alandaki iş birliklerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz.2025 yılı boyunca. Kurduğumuz yapıcı ve sürdürülebilir iş birlikleri sayesinde, sporun farklı disiplinlerini daha derinlikli ve çok boyutlu biçimde ele alma imkânı bulduk.Bu vesileyle,Yeni yıla girerken hedeflerimizi daha net ve daha iddialı bir çerçevede ele alıyoruz. 2026 yılında Sporx olarak; yapay zekâ destekli çözümleri iş süreçlerimize daha etkin biçimde entegre etmeyi planlıyoruz.Bu kapsamda:İçerik üretim süreçlerinde verimliliği artıran,Veri analitiği ve otomasyon ile karar alma mekanizmalarını güçlendiren,Okuyucuya daha kişiselleştirilmiş ve zengin bir deneyim sunan, teknolojileri, etik ve sorumlu kullanım ilkeleri çerçevesinde değerlendirmeyi hedefliyoruz.Yapay zekânın, insan emeğini tamamlayan ve güçlendiren bir unsur olarak spor medyasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.Sporx'in temel gücü, bugüne kadar olduğu gibi okuyucularının güveni ve ilgisi olmaya devam ediyor. 2026 yılında da bu güvene layık olmak, sporun birleştirici gücünü ve heyecanını en doğru şekilde yansıtmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.Yeni yılın; spor dünyası başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza sağlık, başarı, ilham ve umut getirmesini temenni ediyorum.Elveda 2025.Hoş geldin 2026.Sporx Yayın Yönetmeni