Elveda 2025, Hoş Geldin 2026

Değerli Sporx Okuyucuları,
Bir yılı daha geride bırakırken, 2025'in Sporx adına yalnızca geride kalan bir zaman dilimi değil; dönüşümün, gelişimin ve geleceğe hazırlanmanın önemli bir aşaması olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim.
Spor medyasının hızla değişen dinamikleri içinde, Sporx olarak temel önceliğimiz; güvenilir, hızlı ve nitelikli içerik üretimini sürdürülebilir bir yapı ile desteklemek oldu. 2025 boyunca, sahadaki rekabetten kulis bilgilerine, yerel spordan küresel organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede sporun nabzını tutmaya devam ettik.
Stratejik Gelişim ve Teknolojik Yaklaşım
Geride bıraktığımız yıl, yalnızca içerik tarafında değil; altyapı, yayıncılık teknolojileri ve operasyonel süreçler açısından da önemli adımlar attığımız bir dönem oldu. Dijital yayıncılığın gerektirdiği hız, doğruluk ve erişilebilirlik kriterlerini merkeze alarak:
Yayın süreçlerimizi daha verimli hâle getirdik,
Teknik altyapımızı güçlendirdik,
Okuyucu deneyimini iyileştirmeye yönelik yenilikleri hayata geçirdik.
Bu çerçevede, Sporx'in geleceğini şekillendirecek teknolojik trendleri yakından takip etmeyi ve bu trendleri kurum kültürümüzün doğal bir parçası hâline getirmeyi öncelik olarak gördük.
Toplumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Katkı
Sporx olarak, sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığına; birleştirici, iyileştirici ve dönüştürücü bir güce sahip olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla 2025 yılı boyunca, farklı alanlarda hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye ve topluma değer katan çalışmalarda aktif rol almaya özen gösterdik.
Eğitimden gençlik projelerine, sporda fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalardan toplumsal farkındalık yaratan girişimlere kadar uzanan bu desteklerin, kurumsal sorumluluğumuzun önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de, topluma katkı sağlayan projeleri desteklemeyi ve bu alandaki iş birliklerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz.
Güçlü İş Birlikleriyle Büyüyen Bir Ekosistem
2025 yılı boyunca birlikte yol aldığımız ajanslar ve iş ortaklarımız, Sporx ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olmaya devam etti. Kurduğumuz yapıcı ve sürdürülebilir iş birlikleri sayesinde, sporun farklı disiplinlerini daha derinlikli ve çok boyutlu biçimde ele alma imkânı bulduk.
Bu vesileyle, Sporx markasına güvenen tüm iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Aynı zamanda, özverili çalışmalarıyla Sporx'i bugünlere taşıyan editoryal, teknik ve idari ekiplerimize de içten şükranlarımı sunuyorum.
2026 Vizyonu: Veri Odaklı Yayıncılık
Yeni yıla girerken hedeflerimizi daha net ve daha iddialı bir çerçevede ele alıyoruz. 2026 yılında Sporx olarak; yapay zekâ destekli çözümleri iş süreçlerimize daha etkin biçimde entegre etmeyi planlıyoruz.
Bu kapsamda:
İçerik üretim süreçlerinde verimliliği artıran,
Veri analitiği ve otomasyon ile karar alma mekanizmalarını güçlendiren,
Okuyucuya daha kişiselleştirilmiş ve zengin bir deneyim sunan, teknolojileri, etik ve sorumlu kullanım ilkeleri çerçevesinde değerlendirmeyi hedefliyoruz.
Yapay zekânın, insan emeğini tamamlayan ve güçlendiren bir unsur olarak spor medyasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Geleceğe Güvenle
Sporx'in temel gücü, bugüne kadar olduğu gibi okuyucularının güveni ve ilgisi olmaya devam ediyor. 2026 yılında da bu güvene layık olmak, sporun birleştirici gücünü ve heyecanını en doğru şekilde yansıtmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.
Yeni yılın; spor dünyası başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza sağlık, başarı, ilham ve umut getirmesini temenni ediyorum.
Elveda 2025.
Hoş geldin 2026.
Burak Şen
Sporx Yayın Yönetmeni
