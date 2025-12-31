Beşiktaş, Hadjam'dan vazgeçmiyor!

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde sol beke takviye planlıyor.
Sol beke mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Cezayirli Jaouen Hadjam'ı liste başında tutmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar beklentilere bir türlü yanıt veremeyen David Jurasek'le yolları ayırarak Hadjam'ı kadroya dahil etmeyi planlıyor.
Young Boys forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Hadjam, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
