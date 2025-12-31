31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-2
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Galatasaray'da Mauro Icardi'de karar net!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi, transfer iddialarına noktayı koydu.

Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili merak edilenler netleşmeye başladı.
 
Ara transfer döneminde adı Milan, Roma ve Como gibi İtalyan kulüpleriyle anılan tecrübeli golcünün, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymesi neredeyse kesinleşti.
 
Devre arası tatilini Arjantin'de geçiren Icardi, burada yaptığı açıklamada transferle ilgili herhangi bir gündeminin olmadığını belirterek, tamamen Galatasaray'a odaklandığını ifade etti.
 
Yeni sözleşme konusunda kendisine resmi bir teklif gelmediğini doğrulayan yıldız futbolcu, sezon sonrasına dair henüz bir plan yapmadığını da sözlerine ekledi.
 
Daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayrılırsam bu benim kararımla olacak" ifadelerini kullanan Icardi'nin bu açıklaması, geleceğiyle ilgili son sözün kendisinde olacağı şeklinde yorumlandı.
 
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arjantinli golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıktı ve 9 gol kaydetti.
 
Yönetimin sezon sonunda Icardi'nin durumu hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
