Galatasaray'da Mauro Icardi'de karar net!

Galatasaray 'da dördüncü sezonunu geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili merak edilenler netleşmeye başladı.

Ara transfer döneminde adı Milan, Roma ve Como gibi İtalyan kulüpleriyle anılan tecrübeli golcünün, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymesi neredeyse kesinleşti.

Devre arası tatilini Arjantin'de geçiren Icardi, burada yaptığı açıklamada transferle ilgili herhangi bir gündeminin olmadığını belirterek, tamamen Galatasaray'a odaklandığını ifade etti.

Yeni sözleşme konusunda kendisine resmi bir teklif gelmediğini doğrulayan yıldız futbolcu, sezon sonrasına dair henüz bir plan yapmadığını da sözlerine ekledi.

Daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayrılırsam bu benim kararımla olacak" ifadelerini kullanan Icardi'nin bu açıklaması, geleceğiyle ilgili son sözün kendisinde olacağı şeklinde yorumlandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arjantinli golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

Yönetimin sezon sonunda Icardi'nin durumu hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu.