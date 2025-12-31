David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı David Jurasek ile yollarını ayırmak istiyor.
Siyah-beyazlılar, performansıyla beklentilerin altında kalan Çekyalı sol bek ile ayrılık için görüşmelere başladı.
Beşiktaş'ın ayrılık görüşmelerine başladığı Jurasek de geleceği konusunda yeni adımlar atmaya başladı.
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği David Jurasek, ülkesi Çekya'dan eski takımı Slavia Prag ile görüşmelerde bulunuyor.
25 yaşındaki David Jurasek, Beşiktaş'ta bu sezon 17 maçta görev aldı.
