İşte Jhon Duran'ın hedefi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, ligin ilk yarısında sakatlığının da etkisiyle beklentilerin altında kaldı.
ŞU ANA KADAR 4 GOL
Fenerbahçe'de şu ana kadar 15 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç golcü, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Duran, bu performansının ardından ligin ikinci yarısı öncesi yeni hedefini belirledi.
HEDEFİ EN AZ 15
Kolombiyalı santrfor, Fenerbahçe'de en az 15 golün üzerine çıkmak ve kalitesini ortaya koymak istiyor.
