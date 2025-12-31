Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, 41. yaş gününde sahaya çıkmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.Detroit Pistons, Cade Cunningham'ın 27 sayı ve 11 asistlik etkileyici performansı eşliğinde Lakers'ı 128-106 mağlup etti.23. sezonunda, normal sezondaki 1.577. maçına çıkankarşılaşmayı 17 sayı, 4 asist ve 4 ribaundla tamamladı. James maçta üç üçlük isabeti bulsa da, karşılaşmanın son dakikalarını doğum günü maçının bitişini kenarda kollarını kavuşturmuş şekilde izleyerek geçirdi. Bu yenilgi, Lakers'ın son beş maçtaki dördüncü mağlubiyeti oldu.NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan James, 41 yaşında ya da daha ileri yaşta NBA maçına çıkan 12. oyuncu olurken, bu yüzyılda bunu başaran sadece altıncı isim konumunda bulunuyor.Detroit cephesindesezonun en yüksek sayısı olan 19 sayıyla oynarken,da 15 sayılık katkı verdi. Doğu Konferansı liderliğini elinde bulunduran Pistons, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak Batı yakası deplasman turunu 3 galibiyet – 2 mağlubiyetle tamamladı.Pistons, karşılaşmanın ilk çeyreğinde takımın üçüncü skor opsiyonu olansol kalça burkulması nedeniyle kaybetmesine rağmen Lakers karşısında üstünlüğünü korudu. Detroit, bu galibiyetle Lakers'a karşı üst üste üçüncü kez kazanmış oldu.Lakers'ta Luka30 sayı ve 11 asistle maçın en skorer ismi olurken,13 sayıyla oynadı. Ancak Los Angeles ekibi, sert ve fiziksel oyunu tercih eden Pistons karşısında savunmada eşleşme sorunları yaşadı. Lakers, geçen sezonki play-off sürecinden bu yana ilk kez beş maçlık bir periyotta dört yenilgi aldı.Detroit, pota altında büyük üstünlük kurarak boyalı alandan tam 74 sayı üretti. Pistons,ve Lakers'ın görece kısa kalan ön alan rotasyonunu pota altında defalarca cezalandırdı.Bu sonuçla Lakers'ın derecesi 20 galibiyet – 11 mağlubiyete gerilerken, Los Angeles ekibi bu sezon henüz tek haneli farkla bir mağlubiyet yaşamamış olmasıyla da dikkat çekti.–136 Memphis Grizzlies119 Utah JazzSacramento Kings 90–