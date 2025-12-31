31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
0-128'
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

LeBron 41. yaş gününde sessiz kaldı, Lakers Pistons'a farklı yenildi

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, 41. yaş gününde sahaya çıkmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.

calendar 31 Aralık 2025 10:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron 41. yaş gününde sessiz kaldı, Lakers Pistons'a farklı yenildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, 41. yaş gününde sahaya çıkmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.

Detroit Pistons, Cade Cunningham'ın 27 sayı ve 11 asistlik etkileyici performansı eşliğinde Lakers'ı 128-106 mağlup etti.

23. sezonunda, normal sezondaki 1.577. maçına çıkan LeBron James karşılaşmayı 17 sayı, 4 asist ve 4 ribaundla tamamladı. James maçta üç üçlük isabeti bulsa da, karşılaşmanın son dakikalarını doğum günü maçının bitişini kenarda kollarını kavuşturmuş şekilde izleyerek geçirdi. Bu yenilgi, Lakers'ın son beş maçtaki dördüncü mağlubiyeti oldu.


NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan James, 41 yaşında ya da daha ileri yaşta NBA maçına çıkan 12. oyuncu olurken, bu yüzyılda bunu başaran sadece altıncı isim konumunda bulunuyor.

Detroit cephesinde Marcus Sasser sezonun en yüksek sayısı olan 19 sayıyla oynarken, Isaiah Stewart da 15 sayılık katkı verdi. Doğu Konferansı liderliğini elinde bulunduran Pistons, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak Batı yakası deplasman turunu 3 galibiyet – 2 mağlubiyetle tamamladı.

Pistons, karşılaşmanın ilk çeyreğinde takımın üçüncü skor opsiyonu olan Tobias Harris'i sol kalça burkulması nedeniyle kaybetmesine rağmen Lakers karşısında üstünlüğünü korudu. Detroit, bu galibiyetle Lakers'a karşı üst üste üçüncü kez kazanmış oldu.

Lakers'ta Luka Dončić 30 sayı ve 11 asistle maçın en skorer ismi olurken, Jaxson Hayes 13 sayıyla oynadı. Ancak Los Angeles ekibi, sert ve fiziksel oyunu tercih eden Pistons karşısında savunmada eşleşme sorunları yaşadı. Lakers, geçen sezonki play-off sürecinden bu yana ilk kez beş maçlık bir periyotta dört yenilgi aldı.

Detroit, pota altında büyük üstünlük kurarak boyalı alandan tam 74 sayı üretti. Pistons, Deandre Ayton ve Lakers'ın görece kısa kalan ön alan rotasyonunu pota altında defalarca cezalandırdı.

Bu sonuçla Lakers'ın derecesi 20 galibiyet – 11 mağlubiyete gerilerken, Los Angeles ekibi bu sezon henüz tek haneli farkla bir mağlubiyet yaşamamış olmasıyla da dikkat çekti.

Gecenin diğer maç sonuçları:

Philadelphia 76ers 139–136 Memphis Grizzlies
Boston Celtics 129–119 Utah Jazz
Sacramento Kings 90–131 Los Angeles Clippers

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.