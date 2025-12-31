31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-129'
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

August Priske, Sergen Yalçın'dan onay bekliyor!

Beşiktaş'ın yeni golcü adayı Kuzey Avrupa'dan... Hücum hattında değişikliğe gitmeyi değerlendiren Siyah-Beyazlı yönetim, 21 yaşında ve 1,95 boyunda olan, geçen sezon 23 gol atan Danimarkalı santrforu teknik heyete sundu. Priske için Sergen Yalçın'dan onay bekleniyor.

calendar 31 Aralık 2025 11:04
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: Imago
August Priske, Sergen Yalçın'dan onay bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta santrfor arayışı… Tammy Abraham'dan yüksek bonservis ve maaş maliyetinin yanı sıra oyun sistemine tam olarak uyum sağlayamaması nedeniyle ayrılmayı değerlendiren Siyah-Beyazlılar, genç bir yeteneğe kanca attı.

Yurt içi ve yurt dışı basında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Djurgarden forması giyen 21 yaşındaki santrfor August Priske ile yakından ilgileniyor. 2024-25 sezonunu 43 maçta attığı 23 gol ve 3 asistle tamamlayan, henüz başlayan yeni sezonun ilk kupa maçında bir gol atan Priske'nin transferi düşünülüyor.

PREMIER LİG EKİPLERİ İZLİYOR

Yönetim, genç yeteneğin 'scout' raporlarını ve video görüntülerini teknik heyete iletti ve Sergen Yalçın'ın onayını beklemeye başladı. Buna karşın İsveç Ligi'nin en çok gol atan ikinci futbolcusu olan Priske'nin özellikle Premier League kulüplerinin de radarına girmesiyle değeri arttı.


10 milyon Euro dolayında bir bonservis konuşuluyor. 1,95 boyundaki pivot santrfor PSV altyapısından yetişti. Priske, şutlarının isabet oranı Avrupa genelinde 21 yaş altı futbolcularla kıyaslandığında ilk sırada yer alıyor. Genç oyuncunun hava topu hakimiyeti de övülüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.