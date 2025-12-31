August Priske, Sergen Yalçın'dan onay bekliyor!

Beşiktaş'ta santrfor arayışı… Tammy Abraham'dan yüksek bonservis ve maaş maliyetinin yanı sıra oyun sistemine tam olarak uyum sağlayamaması nedeniyle ayrılmayı değerlendiren Siyah-Beyazlılar, genç bir yeteneğe kanca attı.
Yurt içi ve yurt dışı basında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Djurgarden forması giyen 21 yaşındaki santrfor August Priske ile yakından ilgileniyor. 2024-25 sezonunu 43 maçta attığı 23 gol ve 3 asistle tamamlayan, henüz başlayan yeni sezonun ilk kupa maçında bir gol atan Priske'nin transferi düşünülüyor.
PREMIER LİG EKİPLERİ İZLİYOR
Yönetim, genç yeteneğin 'scout' raporlarını ve video görüntülerini teknik heyete iletti ve Sergen Yalçın'ın onayını beklemeye başladı. Buna karşın İsveç Ligi'nin en çok gol atan ikinci futbolcusu olan Priske'nin özellikle Premier League kulüplerinin de radarına girmesiyle değeri arttı.
10 milyon Euro dolayında bir bonservis konuşuluyor. 1,95 boyundaki pivot santrfor PSV altyapısından yetişti. Priske, şutlarının isabet oranı Avrupa genelinde 21 yaş altı futbolcularla kıyaslandığında ilk sırada yer alıyor. Genç oyuncunun hava topu hakimiyeti de övülüyor.
