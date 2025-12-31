Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için CSKA'ya onay!

Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe kariyeri sona eriyor...
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun fazla forma şansı vermediği milli futbolcu, takımdan ayrılma kararı almıştı. Trabzonspor'un talip olduğu Oğuz, eski hocası Fatih Tekke'nin çağrısına olumlu yanıt vermeye hazırlanıyordu.
FENERBAHÇE'DEN GERİ ADIM
Kulüpler de anlaşma noktasına gelmişten gelen tepkiler üzerine Fenerbahçe geri adım attı.
CSKA'YA ONAY HAZIRLIĞI
Bu kez 1 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifle CSKA Moskova kapıyı çaldı. Görüşmeler devam ederken sarı-lacivertlilerin Rus temsilcisine onay vermeye hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun fazla forma şansı vermediği milli futbolcu, takımdan ayrılma kararı almıştı. Trabzonspor'un talip olduğu Oğuz, eski hocası Fatih Tekke'nin çağrısına olumlu yanıt vermeye hazırlanıyordu.
FENERBAHÇE'DEN GERİ ADIM
Kulüpler de anlaşma noktasına gelmişten gelen tepkiler üzerine Fenerbahçe geri adım attı.
CSKA'YA ONAY HAZIRLIĞI
Bu kez 1 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifle CSKA Moskova kapıyı çaldı. Görüşmeler devam ederken sarı-lacivertlilerin Rus temsilcisine onay vermeye hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.