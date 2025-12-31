30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
4-1
30 Aralık
M. United-Wolves
1-1
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için CSKA'ya onay!

Fenerbahçe, Oğuz Aydın için teklif yapan CSKA Moskova'ya onay vermeye hazırlanıyor.

calendar 31 Aralık 2025 09:49
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için CSKA'ya onay!
Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe kariyeri sona eriyor...

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun fazla forma şansı vermediği milli futbolcu, takımdan ayrılma kararı almıştı. Trabzonspor'un talip olduğu Oğuz, eski hocası Fatih Tekke'nin çağrısına olumlu yanıt vermeye hazırlanıyordu.

FENERBAHÇE'DEN GERİ ADIM

Kulüpler de anlaşma noktasına gelmişten gelen tepkiler üzerine Fenerbahçe geri adım attı.

CSKA'YA ONAY HAZIRLIĞI


Bu kez 1 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifle CSKA Moskova kapıyı çaldı. Görüşmeler devam ederken sarı-lacivertlilerin Rus temsilcisine onay vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.



