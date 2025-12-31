Fred transferinden vazgeçtiler!

Atletico Mineiro, Fenerbahçe'den Fred transferinden vazgeçti.
Fenerbahçe'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile ilgilenen Atletico Mineiro, yüksek maliyet nedeniyle bu transferi rafa kaldırdı.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Fred'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile ilgilenen Atletico Mineiro, yüksek maliyet nedeniyle bu transferi rafa kaldırdı.
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Fred'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.