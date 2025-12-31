Wissam Ben Yedder, Sakarya'dan Fas'a gidiyor

Sakaryaspor forması giyen Wissam Ben Yedder, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Sakaryaspor'dan ayrılmak isteyen Fransız futbolcu, ayrılık kararını kulüp yönetimine de bildirdi.



Ben Yedder'in, Fas'tan Wydad Casablanca ile anlaşma sağladığı belirtildi.



35 yaşındaki futbolcu, Sakaryaspor'da 14 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.



