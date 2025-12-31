Trabzonspor, Masuaku için Fatih Tekke'yi bekliyor

Trabzonspor, rotasyon golcüsü görevini Umut Nayir'e vermeye hazırlanıyor. Konyaspor adına sezonun ilk devresinde 8 gol kaydeden tecrübeli santrforun transferi, bitme aşamasına geldi.
Arif Boşluk'u bonservisiyle veren Bordo-Mavililer, Olaigbe'yi de Konya'ya göndermeye hazırlanıyor.
Buna ek olarak Karadeniz ekibine Beşiktaş'ın eski oyuncusu Arthur Masuaku da önerildi.
Yönetim, Masuaku Fatih Tekke'nin kesin kararını bekliyor. 32 yaşındaki sol bek, sezon başında bedelsiz imza attığı Sunderland'den sadece 4 maçta oynadığı için ayrılık kararı almıştı. Demokratik Kongolu futbolcu Beşiktaş'ta 108 maçta 3 gol-18 asiste imza attı.
TRABZONSPOR'DA SÜRPRİZ
Bu arada Trabzonspor'un sürpriz bir hücum oyuncusu için teklif yaptığı ortaya çıktı. Bordo-Mavili kulübe yakın gazeteci Yunus Emre Sel, İsrail'de H.Petah Tikva forması giyen Jocelin Ta Bi (20) isimli Fildişi Sahilli futbolcunun transferinde önemli aşama kaydedildiğini bildirdi.
Nwakaeme gibi İsrail Ligi'nden gelecek ve tarz olarak da bu futbolcuyu andıran Jocelin'in bonservisi Maccabi Netanya'da. 2-3 milyon Euro'luk bir bonservis ödeneceği konuşuluyor.
Arif Boşluk'u bonservisiyle veren Bordo-Mavililer, Olaigbe'yi de Konya'ya göndermeye hazırlanıyor.
Buna ek olarak Karadeniz ekibine Beşiktaş'ın eski oyuncusu Arthur Masuaku da önerildi.
Yönetim, Masuaku Fatih Tekke'nin kesin kararını bekliyor. 32 yaşındaki sol bek, sezon başında bedelsiz imza attığı Sunderland'den sadece 4 maçta oynadığı için ayrılık kararı almıştı. Demokratik Kongolu futbolcu Beşiktaş'ta 108 maçta 3 gol-18 asiste imza attı.
TRABZONSPOR'DA SÜRPRİZ
Bu arada Trabzonspor'un sürpriz bir hücum oyuncusu için teklif yaptığı ortaya çıktı. Bordo-Mavili kulübe yakın gazeteci Yunus Emre Sel, İsrail'de H.Petah Tikva forması giyen Jocelin Ta Bi (20) isimli Fildişi Sahilli futbolcunun transferinde önemli aşama kaydedildiğini bildirdi.
Nwakaeme gibi İsrail Ligi'nden gelecek ve tarz olarak da bu futbolcuyu andıran Jocelin'in bonservisi Maccabi Netanya'da. 2-3 milyon Euro'luk bir bonservis ödeneceği konuşuluyor.