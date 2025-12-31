30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
4-1
30 Aralık
M. United-Wolves
1-1
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Trabzonspor, Masuaku için Fatih Tekke'yi bekliyor

Trabzonspor, Arthur Masuaku önerisinin ardından teknik direktör Fatih Tekke'nin Demokratik Kongolu futbolcu için vereceği kesin kararı bekliyor.

31 Aralık 2025 09:19
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: Imago


Trabzonspor, rotasyon golcüsü görevini Umut Nayir'e vermeye hazırlanıyor. Konyaspor adına sezonun ilk devresinde 8 gol kaydeden tecrübeli santrforun transferi, bitme aşamasına geldi.

Arif Boşluk'u bonservisiyle veren Bordo-Mavililer, Olaigbe'yi de Konya'ya göndermeye hazırlanıyor.

Buna ek olarak Karadeniz ekibine Beşiktaş'ın eski oyuncusu Arthur Masuaku da önerildi.


Yönetim, Masuaku Fatih Tekke'nin kesin kararını bekliyor. 32 yaşındaki sol bek, sezon başında bedelsiz imza attığı Sunderland'den sadece 4 maçta oynadığı için ayrılık kararı almıştı. Demokratik Kongolu futbolcu Beşiktaş'ta 108 maçta 3 gol-18 asiste imza attı.

TRABZONSPOR'DA SÜRPRİZ

Bu arada Trabzonspor'un sürpriz bir hücum oyuncusu için teklif yaptığı ortaya çıktı. Bordo-Mavili kulübe yakın gazeteci Yunus Emre Sel, İsrail'de H.Petah Tikva forması giyen Jocelin Ta Bi (20) isimli Fildişi Sahilli futbolcunun transferinde önemli aşama kaydedildiğini bildirdi.

Nwakaeme gibi İsrail Ligi'nden gelecek ve tarz olarak da bu futbolcuyu andıran Jocelin'in bonservisi Maccabi Netanya'da. 2-3 milyon Euro'luk bir bonservis ödeneceği konuşuluyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
