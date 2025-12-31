Beşiktaş'ta Kehrer için yoğun mesai!

Beşiktaş'ın stoper transferinde bir numaralı hedefi Thilo Kehrer için Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, yoğun mesai harcıyor.
Yüksek maaşı nedeniyle Monaco'nun elden çıkarmak istediği 29 yaşındaki Alman savunmacı için siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmeyi çok istediği Kehrer için Monaco'dan gelecek cevabı bekliyor.
Thilo Kehrer, bu sezon Monaco'da 18 maçta süre buldu.
Yüksek maaşı nedeniyle Monaco'nun elden çıkarmak istediği 29 yaşındaki Alman savunmacı için siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmeyi çok istediği Kehrer için Monaco'dan gelecek cevabı bekliyor.
Thilo Kehrer, bu sezon Monaco'da 18 maçta süre buldu.