31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
0-128'
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Beşiktaş'ta Kehrer için yoğun mesai!

Beşiktaş, Monaco'dan stoper Thilo Kehrer için yoğun mesai harcıyor.

calendar 31 Aralık 2025 10:21
Beşiktaş'ın stoper transferinde bir numaralı hedefi Thilo Kehrer için Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, yoğun mesai harcıyor.

Yüksek maaşı nedeniyle Monaco'nun elden çıkarmak istediği 29 yaşındaki Alman savunmacı için siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmeyi çok istediği Kehrer için Monaco'dan gelecek cevabı bekliyor.

Thilo Kehrer, bu sezon Monaco'da 18 maçta süre buldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
