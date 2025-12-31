The Ringer'ın kurucusu Bill Simmons, NBA gündemini sarsabilecek bir takas önerisi ortaya attı.
Simmons, LeBron James'in Lakers'tan Warriors'a, Jimmy Butler'ın ise Golden State'ten Lakers'a gitmesini içeren bir senaryonun lig için heyecan yaratabileceğini savundu.
Hem Los Angeles Lakers hem de Golden State Warriors sezon içinde istikrarsız bir görüntü çiziyor. Lakers Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer almasına rağmen son 10 maçta 5 galibiyet – 5 mağlubiyet aldı. Warriors ise sekizinci sırada ve aynı periyotta aynı dereceye sahip.
Bu tabloyu değerlendiren Simmons, şu ifadeleri kullandı:
"Ligi nasıl daha eğlenceli hale getirirsiniz? Lakers gibi kimsenin heyecan duymadığı bir takım var, Warriors gibi adeta ruhunu kaybetmiş bir takım var. LeBron karşılığında Jimmy Butler?"
Simmons sözlerine şöyle devam etti:
"Bu takas 'sporun iyiliği için' yapılmış gibi hissettiriyor. Warriors şu an eğlenceli değil ve açıkçası eğlenceli olacakları bir senaryo göremiyorum. Ama LeBron'u Curry'nin yanına koyarsanız… LeBron yeniden canlanır, kim bilir ne olur? Lakers tarafında ise Butler, Luka ve Reaves ile muhtemelen daha iyi bir uyum yakalar."
Finansal açıdan bakıldığında takasın mümkün olduğu belirtiliyor. LeBron James bu sezon 52.6 milyon dolar, Jimmy Butler ise 54.1 milyon dolar kazanıyor. Doğrudan bir takas, ek oyuncu ya da rotasyon kaybı olmadan gerçekleşebilir.
Basketbol açısından da mantıklı olduğunu savunan Simmons, Warriors'ın bu fikre sıcak bakabileceğini dile getirdi:
"Bence Golden State bunu düşünebilir… Çünkü LeBron'un kontratı sezon sonunda bitiyor. Belki bir yıl daha uzatırlar. 'Kim hayır der?' tarzı bir takas. Lakers açısından bakarsak Butler'ı bir yıl daha kontrat altına alıyorsun ve zaten onların asıl planı iki yıl sonrası. Ayrıca LeBron sanki Lakers'ta olmak istiyormuş gibi de durmuyor."
41 yaşında olmasına rağmen LeBron James'in hâlâ üst düzeyde rekabet edebildiğini vurgulayan Simmons, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Steph Curry ile birlikte gösterdiği performansın bunun en net kanıtı olduğunu belirtti.
Lakers açısından bakıldığında ise Jimmy Butler'ın Luka Dončić ve Austin Reaves'in yanında daha tamamlayıcı bir rol üstlenebileceği, Butler'ın bunu kariyeri boyunca defalarca kanıtladığı ifade ediliyor.
