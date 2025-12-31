The Ringer'ın kurucusu Bill Simmons, NBA gündemini sarsabilecek bir takas önerisi ortaya attı.Simmons, LeBron James'in Lakers'tan Warriors'a, Jimmy Butler'ın ise Golden State'ten Lakers'a gitmesini içeren bir senaryonun lig için heyecan yaratabileceğini savundu.Hem Los Angeles Lakers hem de Golden State Warriors sezon içinde istikrarsız bir görüntü çiziyor. Lakers Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer almasına rağmen son 10 maçta 5 galibiyet – 5 mağlubiyet aldı. Warriors ise sekizinci sırada ve aynı periyotta aynı dereceye sahip.Bu tabloyu değerlendiren Simmons, şu ifadeleri kullandı:Simmons sözlerine şöyle devam etti:Finansal açıdan bakıldığında takasın mümkün olduğu belirtiliyor. LeBron James bu sezon 52.6 milyon dolar, Jimmy Butler ise 54.1 milyon dolar kazanıyor. Doğrudan bir takas, ek oyuncu ya da rotasyon kaybı olmadan gerçekleşebilir.Basketbol açısından da mantıklı olduğunu savunan Simmons, Warriors'ın bu fikre sıcak bakabileceğini dile getirdi:41 yaşında olmasına rağmen LeBron James'in hâlâ üst düzeyde rekabet edebildiğini vurgulayan Simmons, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Steph Curry ile birlikte gösterdiği performansın bunun en net kanıtı olduğunu belirtti.Lakers açısından bakıldığında ise Jimmy Butler'ın Luka Dončić ve Austin Reaves'in yanında daha tamamlayıcı bir rol üstlenebileceği, Butler'ın bunu kariyeri boyunca defalarca kanıtladığı ifade ediliyor.