Premier Lig'den Gabriel Sara'ya kanca!

Galatasaray 'da ilk devrenin son bölümünde ciddi bir çıkış yakalayan ve beklenen performansına ulaşmaya başlayan Gabriel Sara'ya talip çıktı.

Ada basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brezilyalı orta alan oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

İngiliz ekibinin Norwich City kariyerinden dolayı Sara'yı uzun süredir takip ettiği ve şu anda transfer listesinin üst sıralarında 26 yaşındaki futbolcunun olduğu belirtildi.

YENİ YILDA RESMİ TEKLİF

Leeds United'ın yeni yılın ilk haftasında Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı da haberde yer aldı.

Teknik Direktör Okan Buruk şu anda Sara'nın performansından memnun olsa da yönetimin tekliflere açık olduğu ifade ediliyor.

Özellikle orta alana yapılacak transfere kaynak oluşturma adına Brezilyalı yıldız için Leeds'le masaya oturulabileceği öğrenildi.

Sezonun ilk yarısında 24 maça çıkan Sara 2 gol atıp 2 asist yaptı.