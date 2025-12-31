30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
4-1
30 Aralık
M. United-Wolves
1-1
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Premier Lig'den Gabriel Sara'ya kanca!

Galatasaray'da form grafiğini yükselten Gabriel Sara, İngiltere yolcusu olabilir.

calendar 31 Aralık 2025 09:26
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da ilk devrenin son bölümünde ciddi bir çıkış yakalayan ve beklenen performansına ulaşmaya başlayan Gabriel Sara'ya talip çıktı.
 
Ada basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brezilyalı orta alan oyuncusuyla yakından ilgileniyor.
 
İngiliz ekibinin Norwich City kariyerinden dolayı Sara'yı uzun süredir takip ettiği ve şu anda transfer listesinin üst sıralarında 26 yaşındaki futbolcunun olduğu belirtildi.
 
YENİ YILDA RESMİ TEKLİF
 
Leeds United'ın yeni yılın ilk haftasında Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı da haberde yer aldı.
 
Teknik Direktör Okan Buruk şu anda Sara'nın performansından memnun olsa da yönetimin tekliflere açık olduğu ifade ediliyor.
 
Özellikle orta alana yapılacak transfere kaynak oluşturma adına Brezilyalı yıldız için Leeds'le masaya oturulabileceği öğrenildi.
 
Sezonun ilk yarısında 24 maça çıkan Sara 2 gol atıp 2 asist yaptı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.