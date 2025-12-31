30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
2-068'
30 Aralık
M. United-Wolves
1-170'
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

West Ham ile Brighton gol düellosunda yenişemedi

Premier Lig'in 19. haftasında West Ham, sahasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı.

31 Aralık 2025 00:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Premier Lig'in 19. haftasında West Ham, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada West Ham'ın gollerini 10. dakikada Jarod Bowen ve 45+4. dakikada penaltı noktasından Lucas Paqueta kaydetti. Konuk ekip Brighton'un golleri ise 32. dakikada Danny Welbeck ile 61. dakikada Joel Weltman'dan geldi.

Öte yandan Brighton'da Welbeck, 36. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda direği geçemedi.

Brighton'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Brighton, 25 puanla 14. sırada yer aldı. West ham ise 14 puanla 18. sırada konumlandı.

Ligde sonraki hafta West Ham, lig sonuncusu Wolverhampton'a konuk olacak. Brighton, Burnley'i konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
