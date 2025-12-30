30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
2-068'
30 Aralık
M. United-Wolves
1-170'
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Türk Telekom, Karadağ deplasmanında kayıp

Türk Telekom, Eurocup B Grubu 12. maçında Buducnost VOLI'ye 91-81 mağlup oldu.

30 Aralık 2025 23:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom, Karadağ deplasmanında kayıp
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Eurocup B Grubu'ndaki 12. maçında deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye 91-81 mağlup oldu.

Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini Türk Telekom, 23-20 önde tamamlasa da takımlar devre arasına 44-44 eşitlikle girdi.

Son periyoda 2 sayılık (64-62) üstünlükle giren Buducnost VOLI, etkili oyunuyla farkı artırarak karşılaşmadan 91-81 galip ayrıldı.


Buducnost VOLI'de Sulaimon, 25 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Türk Telekom'da ise Smith, tamamını üçlükten bulduğu 18, Allman da 17 sayıyla oynadı.

Karadağ temsilcisi, bu sonuçla 8. galibiyetini alarak 5. mağlubiyetini yaşayan Türk Telekom'u puan tablosunda geride bıraktı.

