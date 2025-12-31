Süper Lig'de hoca değişim rekoru

Süper Lig takımlarına teknik direktör dayanmıyor. 2025 yılında 17 kulüp, geçici isimler hariç 31 çalıştırıcıyla yol ayrımına gitti.Bunların 23'ü yerli, sadece 8'inin yabancı olması dikkat çekti. 2025-26'da ligin ilk yarısında takımlar 16 hocaya veda ederken son 2 sezondaki değişim egale edildi.Gidenlerin yüzde 51'ine ilk devrede 'güle güle' dendi. Gaziantep FK, Antalya, Gençlerbirliği ve Karagümrük 2'şer çalıştırıcının biletini keserek başı çekti. Teknik direktörlerin sürelerine bakıldığında G.Birliği'nde 37 günde ayrılan Volkan Demirel, en kısa çalışan isim oldu.Ligde görevinde 1 yılı aşan sadece 3 isim bulunuyor. G.Saray'da son 3 sezonun şampiyonu Okan Buruk (3 yıl 5 ay), Göztepe'den Stanimir Stoilov (2 yıl 1 ay) ve Samsunspor'dan Thomas Reis (1 yıl 5 ay). İstikrarsızlık konusunda Avrupa'da bize yaklaşabilen yok. Süper Lig; 5 büyük lig arasında 16 ayrılıkla ilk sırada. Türkiye; Almanya Bundesliga (5), İngiltere Premier Lig (4), İspanya La Liga (4), İtalya Serie A (4) ve Fransa Ligue 1'i (2) tek başına geride bıraktı.GİDEN..................TAKIMOnur Can...............KaragümrükErol Bulut.............AntalyasporBurak Yılmaz...........Gaziantep FKV.Demirel..............GençlerbirliğiS.Arveladze............Kasımpaşaİlhan Palut............Çaykur RizesporRecep Uçar.............KonyasporMarcel Licka...........Fatih KaragümrükHüseyin Eroğlu.........GençlerbirliğiE.Belözoğlu............AntalyasporM.Gisdol...............KayserisporSelçuk Şahin...........EyüpsporÇağdaş Atan............BaşakşehirJ.Mourinho.............FenerbahçeSolskjaer..............Beşiktaşİsmet Taşdemir.........Gaziantep FK