30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
4-1
30 Aralık
M. United-Wolves
1-1
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Süper Lig'de hoca değişim rekoru

Süper Lig takımları, teknik direktör ayrılığında rakip tanımıyor... 2025'te 17 kulüp, tam 31 hoca ile yollarını ayırdı. İlk devrede 16'ya ulaşılan sayıyla son 2 sezon yakalandı ve Avrupa'da ilk sıradayız. Ligde görevi 1 seneyi aşan sadece üç çalıştırıcı var.

31 Aralık 2025 09:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig takımlarına teknik direktör dayanmıyor. 2025 yılında 17 kulüp, geçici isimler hariç 31 çalıştırıcıyla yol ayrımına gitti.

Bunların 23'ü yerli, sadece 8'inin yabancı olması dikkat çekti. 2025-26'da ligin ilk yarısında takımlar 16 hocaya veda ederken son 2 sezondaki değişim egale edildi.

Gidenlerin yüzde 51'ine ilk devrede 'güle güle' dendi. Gaziantep FK, Antalya, Gençlerbirliği ve Karagümrük 2'şer çalıştırıcının biletini keserek başı çekti. Teknik direktörlerin sürelerine bakıldığında G.Birliği'nde 37 günde ayrılan Volkan Demirel, en kısa çalışan isim oldu.

ÜÇ LİGE BİRDEN 4 KAT FARK ATTIK


Ligde görevinde 1 yılı aşan sadece 3 isim bulunuyor. G.Saray'da son 3 sezonun şampiyonu Okan Buruk (3 yıl 5 ay), Göztepe'den Stanimir Stoilov (2 yıl 1 ay) ve Samsunspor'dan Thomas Reis (1 yıl 5 ay). İstikrarsızlık konusunda Avrupa'da bize yaklaşabilen yok. Süper Lig; 5 büyük lig arasında 16 ayrılıkla ilk sırada. Türkiye; Almanya Bundesliga (5), İngiltere Premier Lig (4), İspanya La Liga (4), İtalya Serie A (4) ve Fransa Ligue 1'i (2) tek başına geride bıraktı.

SÜPER LİG'DE HOCA SİRKÜLASYONU

GİDEN..................TAKIM
Onur Can...............Karagümrük
Erol Bulut.............Antalyaspor
Burak Yılmaz...........Gaziantep FK
V.Demirel..............Gençlerbirliği
S.Arveladze............Kasımpaşa
İlhan Palut............Çaykur Rizespor
Recep Uçar.............Konyaspor
Marcel Licka...........Fatih Karagümrük
Hüseyin Eroğlu.........Gençlerbirliği
E.Belözoğlu............Antalyaspor
M.Gisdol...............Kayserispor
Selçuk Şahin...........Eyüpspor
Çağdaş Atan............Başakşehir
J.Mourinho.............Fenerbahçe
Solskjaer..............Beşiktaş
İsmet Taşdemir.........Gaziantep FK

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
