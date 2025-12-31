30 Aralık
Burnley-Newcastle
1-3
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
2-2
30 Aralık
N. Forest-Everton
0-2
30 Aralık
West Ham United-Brighton
2-2
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
4-1
30 Aralık
M. United-Wolves
1-1
30 Aralık
Uganda-Nijerya
1-3
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
1-1
30 Aralık
Benin-Senegal
0-3
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
0-3

Arsenal'den Aston Villa'ya gözdağı: 11 maçlık seriyi bitirdiler!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, konuk ettiği Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti. Arsenal üst üste 4. galibiyetini alırken Aston Villa'nın tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

calendar 31 Aralık 2025 01:20 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 01:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal'den Aston Villa'ya gözdağı: 11 maçlık seriyi bitirdiler!
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal,  Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa'yı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 4-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel Magalhaes, 52. dakikada Martin Zubimendi, 69. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.


Aston Villa'nın tek golü ise 90+4'te Ollie Watkins'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 45'e yükseltti. Aston Villa'nın ise tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 39 puanda kalan Unai Emery'nin öğrencileri, 3. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea-Bournemouth: 2-2

Nottingham Forest-Everton: 0-2

Burnley-Newcastle United: 1-3

West Ham United-Brighton Hove Albion: 2-2

Manchester United-Wolverhampton: 1-1

22 OCAK'TA FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Öte yandan Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak 2026'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.



 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
