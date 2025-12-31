Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden

Öte yandan Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak 2026'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.





İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal,Aston Villa'yı konuk etti.Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 4-1 kazandı.Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada52. dakikada69. dakikadave 78. dakikadakaydetti.Aston Villa'nın tek golü ise 90+4'te'ten geldi.Bu sonuçla birlikte Arsenal, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 45'e yükseltti. Aston Villa'nın ise tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 39 puanda kalan Unai Emery'nin öğrencileri, 3. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.Chelsea-Bournemouth: 2-2Nottingham Forest-Everton: 0-2Burnley-Newcastle United: 1-3West Ham United-Brighton Hove Albion: 2-2Manchester United-Wolverhampton: 1-1