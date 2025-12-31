İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa'yı konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 4-1 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel Magalhaes, 52. dakikada Martin Zubimendi, 69. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.
Aston Villa'nın tek golü ise 90+4'te Ollie Watkins'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 45'e yükseltti. Aston Villa'nın ise tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 39 puanda kalan Unai Emery'nin öğrencileri, 3. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Chelsea-Bournemouth: 2-2
Nottingham Forest-Everton: 0-2
Burnley-Newcastle United: 1-3
West Ham United-Brighton Hove Albion: 2-2
Manchester United-Wolverhampton: 1-1
22 OCAK'TA FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK
Öte yandan Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak 2026'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.
