31 Aralık
Sudan-Burkina Faso
19:00
31 Aralık
Ekvator Ginesi-Cezayir
19:00
31 Aralık
Mozambik-Kamerun
22:00
31 Aralık
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
31 Aralık
CC Mariners-Brisbane Roar
1-129'
01 Ocak
Auckland-Newcastle Jets
07:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
11:00

Başakşehir, Kazımcan Karataş'ı istiyor

Başakşehir, Galatasaray forması giyen sol bek Kazımcan Karataş ile ilgileniyor.

Galatasaray'da Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un olmadığı dönemde forma şansını iyi değerlendiren Kazımcan Karataş'a Süper Lig'den talip çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile ilgileniyor.

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için iyi bir bonservis teklifinin gelmesi durumunda ayrılığa sıcak bakıyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 6 maçta süre bulan Kazımcan Karataş, 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
