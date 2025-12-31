Başakşehir, Kazımcan Karataş'ı istiyor

Galatasaray'da Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un olmadığı dönemde forma şansını iyi değerlendiren Kazımcan Karataş'a Süper Lig'den talip çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile ilgileniyor.
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için iyi bir bonservis teklifinin gelmesi durumunda ayrılığa sıcak bakıyor.
Galatasaray forması altında bu sezon 6 maçta süre bulan Kazımcan Karataş, 1 asist yaptı.
