Yeni yılın ilk günü ulaşım planı yapacak vatandaşlar ''Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, 1 Ocak'ta metrolar bedava mı olacak?'' merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı raylı sistem hatlarında yeni yılın ilk günü ücretsiz ulaşım uygulanacağı açıklandı. Kararın ardından, hangi hatların ücretsiz olacağı ve uygulamanın tüm toplu taşımayı kapsayıp kapsamadığı soruları gündeme geldi.

Yeni yılın ilk günü için toplu taşımaya ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netlik kazandı. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, belirli raylı sistem hatlarında yolculuklar ücretsiz olacak.

Uygulama tüm toplu taşıma araçlarını kapsamıyor ve yalnızca kararda adı geçen hatlarla sınırlı bulunuyor.



Resmi karara göre 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Bunun dışında kalan metro, otobüs, tramvay ve diğer toplu taşıma hatları için genel ücret prosedürü uygulanmaya devam edecek. Uygulamanın kapsamı, yalnızca belirtilen raylı sistemlerle sınırlı olacak.