Haber Tarihi: 19 Aralık 2025 11:03 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 11:03

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, 1 Ocak'ta metrolar bedava mı olacak?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ''Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, 1 Ocak'ta metrolar bedava mı olacak?'' soruları geliyor. 1 Ocak 2026 Perşembe günü için bazı raylı sistem hatları için ilgili konuda duyuru yapıldı.

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, 1 Ocak'ta metrolar bedava mı olacak?
Abone Ol
Yeni yılın ilk günü ulaşım planı yapacak vatandaşlar ''Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, 1 Ocak'ta metrolar bedava mı olacak?'' merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı raylı sistem hatlarında yeni yılın ilk günü ücretsiz ulaşım uygulanacağı açıklandı. Kararın ardından, hangi hatların ücretsiz olacağı ve uygulamanın tüm toplu taşımayı kapsayıp kapsamadığı soruları gündeme geldi.
YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yeni yılın ilk günü için toplu taşımaya ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netlik kazandı. 1 Ocak 2026 Perşembe günü, belirli raylı sistem hatlarında yolculuklar ücretsiz olacak.

Uygulama tüm toplu taşıma araçlarını kapsamıyor ve yalnızca kararda adı geçen hatlarla sınırlı bulunuyor.

1 OCAK'TA METROLAR BEDAVA MI OLACAK?

Resmi karara göre 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Bunun dışında kalan metro, otobüs, tramvay ve diğer toplu taşıma hatları için genel ücret prosedürü uygulanmaya devam edecek. Uygulamanın kapsamı, yalnızca belirtilen raylı sistemlerle sınırlı olacak.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan ilgi: Adem Yeşilyurt Fenerbahçe Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan ilgi: Adem Yeşilyurt
Galatasaray, kupaya galibiyetle başladı Galatasaray Galatasaray, kupaya galibiyetle başladı
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Yılbaşında kar yağacak mı? 2026 kar yağacak mı? Gündem Yılbaşında kar yağacak mı? 2026 kar yağacak mı?
İşte 17. haftanın hakemleri Trendyol Süper Lig İşte 17. haftanın hakemleri
Eyüpspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trendyol Süper Lig Eyüpspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Fenerbahçe'de 5 eksik! Fenerbahçe Fenerbahçe'de 5 eksik!
Eyüpspor'da Fenerbahçe öncesi 3 isim sınırda Eyüpspor Eyüpspor'da Fenerbahçe öncesi 3 isim sınırda
Trabzonspor, Galatasaray maçında seriyi sürdürmek istiyor Futbol Trabzonspor, Galatasaray maçında seriyi sürdürmek istiyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Samsunspor, Almanya'da ilk 8 fırsatını kaçırdı!
2
Fenerbahçe'den Hollanda'da iki büyük zirve
3
Ümit Akdağ için transfer yarışı!
4
Günay Güvenç'ten Uğurcan Çakır açıklaması!
5
En-Nesyri için Suudi Arabistan'da veda zirvesi
6
Barcelona, Pau Torres'i radarına aldı!
7
Sergen Yalçın'ın elinde kimse kalmadı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.