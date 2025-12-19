19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
2-150'
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
0-154'
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
0-244'
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
0-042'
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Beşiktaş'ta sevindiren Rafa Silva gelişmesi

Rafa Silva, Çaykur Rizespor maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takımla birlikte kampa girdi.

calendar 19 Aralık 2025 19:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta sevindiren Rafa Silva gelişmesi
Beşiktaş'ta takımla son antrenmana katılmayan Portekizli hücumcu Rafa Silva ile ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. 
 
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Rafa Silva, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte kampa girdi.
 
 
SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?
 
Trabzonspor mücadelesi öncesi konuşan Sergen Yalçın, Rafa Silva hakkında, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." ifadelerini kullanmıştı.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
