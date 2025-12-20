19 Aralık
Bologna, Inter'i eleyerek İtalya Kupası'nda finale yükseldi

İtalya Süper Kupa yarı final maçında Bologna, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Inter'i seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

İtalya Süper Kupa yarı final maçında Bologna ile Milan karşı karşıya geldi. 

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bologna, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Inter'i seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti.



Inter, Marcus Thuram'ın 2. dakikada attığı golle öne geçti. Bologna, 35. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın normal süresi 1-1 bitti ve direkt penaltılara geçildi.

Inter'de Martinez ve de Vrij penaltı atışlarında başarılı olurken, Bastoni, Barella ve Bonny penaltıları kaçırdı. Bologna'da Ferguson, Rowe ve Ciro Immobile penaltıları gole çevirdi. Moro ve Miranda ise başarılı olamadı.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlilkte Bologna, kupada finale yükseldi.



Bologna 22 Aralık Pazartesi günü finalde Napoli ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
