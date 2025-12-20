Bologna, Inter'i eleyerek İtalya Kupası'nda finale yükseldi

İtalya Süper Kupa yarı final maçında Bologna ile Milan karşı karşıya geldi.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bologna, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Inter'i seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti.





Inter, Marcus Thuram'ın 2. dakikada attığı golle öne geçti. Bologna, 35. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın normal süresi 1-1 bitti ve direkt penaltılara geçildi.





Inter'de Martinez ve de Vrij penaltı atışlarında başarılı olurken, Bastoni, Barella ve Bonny penaltıları kaçırdı. Bologna'da Ferguson, Rowe ve Ciro Immobile penaltıları gole çevirdi. Moro ve Miranda ise başarılı olamadı.





Ciro Immobile atıyor ve Bologna İtalya Süper Kupası'nda finale gidiyor! 🇮🇹🏆pic.twitter.com/nOGLFPsOGo



— Sporx (@sporx) December 19, 2025

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlilkte Bologna, kupada finale yükseldi.Bologna 22 Aralık Pazartesi günü finalde Napoli ile karşı karşıya gelecek.