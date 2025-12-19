19 Aralık
Valencia'dan Maccabi maçındaki ırkçılığa resmi şikayet!

Valencia Basket, Tel Aviv'de oynanan maçta Maccabi taraftarlarının Başantrenör Pedro Martínez'e yönelik ırkçı hakaretleri ve sözlü tacizleri nedeniyle Euroleague'e resmi şikayette bulunacak.

calendar 19 Aralık 2025 16:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Valencia'dan Maccabi maçındaki ırkçılığa resmi şikayet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Euroleague'de 17. hafta karşılaşmasında Valencia Basket, Maccabi tel Aviv deplasmanına konuk oldu. 85-82 Valencia'nın üstünlüğüyle sonuçlanan maça İsrailli taraftarların, Başantrenör Pedro Martínez'e yönelik ırkçı hakaretleri ve sözlü tacizleri damga vurdu.

Kulübün açıklamasına göre, Maccabi taraftarları takıma ve teknik direktör Pedro Martinez'e karşı ırkçı hakaretlerde ve defalarca sözlü tacizde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada:

"Maç boyunca Euroleague ile iletişim halinde olan Valencia Basket, Maccabi taraftarlarının medeniyetsiz davranışları hakkında fotoğraflı kanıtlarla birlikte resmi bir şikayette bulunacak. Bugünkü gibi, kulübe ve koçumuz Pedro Martinez'e yönelik ırkçı hakaretler ve tekrarlanan sözlü tacizler, hatta onun maç sonrası televizyonda basın toplantısı yapmasını engelleme gibi davranışlar, sadece yarışmaya değil, genel olarak spora da zarar veriyor ve bir basketbol sahasında kesinlikle kabul edilemez."

 Teknik direktör Pedro Martinez de Maccabi taraftarlarından gelen hakaret içerikli tezahüratlara tepki göstererek, bunun kendisini ilgilendirmediğini ve hakaretlerle ilgili kişisel bir sorunu olmadığını söyledi.

Martinez maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu beni ilgilendirmiyor. Herkes bir kişi, bir kulüp, bir taraftar olarak nasıl bir örnek teşkil ettiğini bilmeli. Benim için sorun değil, belki de onların sorunudur." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
