19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Mavs, Davis, Thompson ve diğer isimleri takasa açmaya hazır

Dallas Mavericks, aralarında Anthony Davis ve Klay Thompson'ın da bulunduğu birçok tecrübeli oyuncu için takas görüşmelerine açık durumda.

calendar 19 Aralık 2025 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

ESPN'den Shams Charania'nın Underdog NBA aracılığıyla aktardığına göre Dallas, Anthony Davis, Klay Thompson, Daniel Gafford ve D'Angelo Russell hakkında gelen teklifleri değerlendirmeye hazır.

Bu sezon 11 maçta forma giyen Davis, 20,0 sayı, 10,5 ribaund, 1,4 top çalma ve 1,6 blok ortalamalarıyla oynarken, yüzde 51,7 saha içi ve yüzde 31,8 üçlük isabeti yakaladı.


Kariyeri boyunca birçok kez All-Star seçilen Davis, iki kez Olimpiyat altın madalyası kazandı ve NBA şampiyonluğu yaşadı. Ligin en elit uzunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Klay Thompson ise bu sezon 25 maçta 11,1 sayı, 2,6 ribaund ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı. Tecrübeli şutör, yüzde 37,0 saha içi ve yüzde 36,1 üçlük isabetiyle katkı verdi.

Şampiyonluk tecrübesi ve elit şutörlüğü, Thompson'ı zirve hedefi olan takımlar için cazip bir takas parçası haline getiriyor.

Daniel Gafford, 16 maçta 8,5 sayı, 6,1 ribaund ve 1,4 blok ortalamaları yakalarken, yüzde 61,4 gibi yüksek bir saha içi isabet oranıyla oynadı. Çember koruması ve pota altı verimliliği, onu ön alan derinliği arayan takımlar için değerli bir seçenek haline getiriyor.

D'Angelo Russell ise 21 maçta 11,2 sayı, 2,6 ribaund ve 4,3 asist ortalamaları tutturdu. Russell, yüzde 40,3 saha içi ve yüzde 28,7 üçlük isabetiyle oynarken, oyun kurucu özellikleriyle takas ihtimallerinde esneklik sunuyor.

Dallas Mavericks, şu anda Batı Konferansı'nda 10–17'lik derecesiyle 12. sırada yer alıyor. Bu durum, yönetimin kadroyu güçlendirmek ve sezonun yönünü yeniden belirlemek adına hamleleri değerlendirmesine yol açıyor.

