18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
0-08'
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Barcelona, Pau Torres'i radarına aldı!

Savunmada istikrar yakalayamayan Barcelona, sol stoper transferi yapmak istiyor. Katalan ekibinde Pau Torres ismi gündemde.

calendar 18 Aralık 2025 19:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Pau Torres'i radarına aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Inigo Martinez'in Suudi Arabistan'a gitmesiyle birlikte savunmada istikrarı tutturamayan Barcelona'da teknik direktörü Hansi Flick, sol stoper transferi istiyor.

PAU TORRES RADARDA

ESPN kaynaklı habere göre stoper adayı olarak hem topu kullanma hem de hava toplarındaki etkinliği nedeniyle Pau Torres'in uzun süredir kulübün radarında olduğunu belirtiyor.


GELMEYE SICAK BAKIYOR

Barcelona, Villarreal forması giydiği dönemde de İspanyol savunmacıyı gündemine almış ancak Torres, 2023 yılında yaklaşık 40 milyon euro bedelle Aston Villa'ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki stoperin Barcelona'nın ciddi bir teklifle gelmesi halinde İspanya'ya dönmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 18 maçta forma giyen İspanyol stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı. Torres'in sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.