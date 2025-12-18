Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den iyi haber

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı.
A Spor'da yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü'nün, takımla çalışmalara başlamak için biraz daha zamana ihtiyacı var.
Fenerbahçe'de bu sezon 6 maçta süre bulan milli futbolcu, 1 asist yaptı.
İşte Çağlar Söyüncü'nün antrenmandaki görüntüsü:
