18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a uyarı

Konyaspor maçında Tedesco'nun uzattığı eli iten Jhon Duran için yönetim ve teknik ekip devreye girdi.

calendar 18 Aralık 2025 12:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a uyarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, son haftalardaki sinirli tavırları nedeniyle yönetim ve teknik ekibin dikkatini çekti. 
 
Özellikle Konyaspor maçında oyundan çıkarılırken Tedesco'nun uzattığı eli itmesi, ekipte alarma yol açtı.
 
22 yaşındaki golcü, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde kritik gollere imza atsa da, ligdeki diğer maçlarda ve Avrupa Ligi karşılaşmalarında beklenen performansı gösteremedi. Duran, daha önce Ferencvaros maçının son anlarında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü.
 
Genç oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren teknik ekip ve yönetim, Duran'a sahadaki hırsının ve mücadelesinin takımı mutlu ettiğini ancak sinirlerine hakim olmasının şart olduğunu iletti. "Oynamak istemen son derece doğal. Ancak sinirlerine hakim olman gerek, aksi takdirde takıma zarar verirsin. Daha sakin kalmak zorundasın" uyarısında bulunulduğu öğrenildi. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.