Fenerbahçe'den Jhon Duran'a uyarı

Fenerbahçe 'de Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, son haftalardaki sinirli tavırları nedeniyle yönetim ve teknik ekibin dikkatini çekti.

Özellikle Konyaspor maçında oyundan çıkarılırken Tedesco'nun uzattığı eli itmesi, ekipte alarma yol açtı.

22 yaşındaki golcü, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde kritik gollere imza atsa da, ligdeki diğer maçlarda ve Avrupa Ligi karşılaşmalarında beklenen performansı gösteremedi. Duran, daha önce Ferencvaros maçının son anlarında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Genç oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren teknik ekip ve yönetim, Duran'a sahadaki hırsının ve mücadelesinin takımı mutlu ettiğini ancak sinirlerine hakim olmasının şart olduğunu iletti. "Oynamak istemen son derece doğal. Ancak sinirlerine hakim olman gerek, aksi takdirde takıma zarar verirsin. Daha sakin kalmak zorundasın" uyarısında bulunulduğu öğrenildi.