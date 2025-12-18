Daniele Santarelli için Fenerbahçe iddiası!

Filenin Sultanları ile Imoco Volley'i çalıştıran Daniele Santarelli hakkında İtalyan basınından dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.



İvolleymagazine'de yer alan haberde, Santarelli'nin Imoco ile sözleşmesi 2027 Haziran ayına kadar devam etmesine rağmen kulüpten ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.



Haberde, Türkiye Kadın Milli Takımı'nı Dünya ikinciliğine taşıyan deneyimli çalıştırıcıya, Alessia Orro'nun da forma giydiği ve güçlü kadrosuyla öne çıkan Fenerbahçe'den bir teklif ulaştığı ifade edildi.



Öte yandan sarı-lacivertli ekipte görev yapan mevcut başantrenör Marcello Abbondanza'nın ise kulüple sözleşme uzatmaya yakın olduğu vurgulandı.



