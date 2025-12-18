18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
2-263'
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Daniele Santarelli için Fenerbahçe iddiası!

Filenin Sultanları ve Imoco Volley'in başantrenörü Daniele Santarelli için İtalyan basınından Fenerbahçe'den teklif aldığı iddiası geldi.

calendar 18 Aralık 2025 18:02 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 18:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Daniele Santarelli için Fenerbahçe iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Filenin Sultanları ile Imoco Volley'i çalıştıran Daniele Santarelli hakkında İtalyan basınından dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

İvolleymagazine'de yer alan haberde, Santarelli'nin Imoco ile sözleşmesi 2027 Haziran ayına kadar devam etmesine rağmen kulüpten ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Haberde, Türkiye Kadın Milli Takımı'nı Dünya ikinciliğine taşıyan deneyimli çalıştırıcıya, Alessia Orro'nun da forma giydiği ve güçlü kadrosuyla öne çıkan Fenerbahçe'den bir teklif ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte görev yapan mevcut başantrenör Marcello Abbondanza'nın ise kulüple sözleşme uzatmaya yakın olduğu vurgulandı.  

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.