18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Lazio taraftarlarından Immobile mesajı!

Lazio tribünleri, eski kaptanları Ciro Immobile'yi Bologna formasıyla Olimpico'ya döndüğünde "hak ettiği onurla" karşılamaya hazırlanıyor.

18 Aralık 2025 13:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lazio taraftarlarından Immobile mesajı!
Lazio'nun efsane golcüsü Ciro Immobile, Lazio–Bologna maçıyla Olimpico'ya rakip olarak dönmeye hazırlanıyor. Biancocelesti formasıyla yıllarca unutulmaz anlar yaşayan Immobile için Lazio tribünlerinin nasıl bir karşılama yapacağı merak edilirken, kulübün organize taraftar grupları konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİ ONURLA KARŞILANACAK"

Radio Laziale'ye konuşan Lazio'nun tifo organizasyonu temsilcileri, Immobile'ın kulüp tarihindeki yerine dikkat çekerek, deneyimli golcünün hak ettiği şekilde karşılanacağını vurguladı. Açıklamada, "Immobile Lazio için çok şey yaptı. Kaptanımızdı, bize sayısız gol, büyük duygular ve unutulmaz anlar yaşattı. Lazio'ya bu kadar katkı sağlamış bir isim, elbette hak ettiği onurla karşılanacak" ifadeleri kullanıldı.



"DAHA GÖRKEMLİ BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORDUK"

Taraftarlar, Immobile için daha büyük bir organizasyon planladıklarını ancak mevcut şartların buna izin vermediğini de dile getirdi. Açıklamada, "Kulüpten bazı taleplerimiz oldu. Daha görkemli bir şey yapmak istiyorduk ama şu an koşullar en iyi durumda değil. Immobile kulüpten ayrılırken, yönetim tarafından da yeterli bir veda yapılmadığını düşünüyoruz.  Curva'da onu bekliyoruz. Şu an için bazı 'hayır'lar var ama umarız 'evet'e dönüşür" denildi.

LAZIO PERFORMANSI

Lazio formasıyla 240 maçta süre alan Immobile, 207 gol, 50 asistlik performans sergiledi.

