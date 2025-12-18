Lazio taraftarlarından Immobile mesajı!

Lazio'nun efsane golcüsü Ciro Immobile, Lazio–Bologna maçıyla Olimpico'ya rakip olarak dönmeye hazırlanıyor. Biancocelesti formasıyla yıllarca unutulmaz anlar yaşayan Immobile için Lazio tribünlerinin nasıl bir karşılama yapacağı merak edilirken, kulübün organize taraftar grupları konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





"HAK ETTİĞİ ONURLA KARŞILANACAK"



Radio Laziale'ye konuşan Lazio'nun tifo organizasyonu temsilcileri, Immobile'ın kulüp tarihindeki yerine dikkat çekerek, deneyimli golcünün hak ettiği şekilde karşılanacağını vurguladı. Açıklamada, "Immobile Lazio için çok şey yaptı. Kaptanımızdı, bize sayısız gol, büyük duygular ve unutulmaz anlar yaşattı. Lazio'ya bu kadar katkı sağlamış bir isim, elbette hak ettiği onurla karşılanacak" ifadeleri kullanıldı.

Taraftarlar, Immobile için daha büyük bir organizasyon planladıklarını ancak mevcut şartların buna izin vermediğini de dile getirdi. Açıklamada,denildi.Lazio formasıyla 240 maçta süre alan Immobile, 207 gol, 50 asistlik performans sergiledi.