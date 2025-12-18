18 Aralık
Feyenoord'da takıma tepki: Robin van Persie, tribüne gitti!

Feyenoord taraftarları, Heerenveen mağlubiyeti sonrası takıma tepki gösterdi. Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, maç sonrası taraftarların tepkisinin ardından tribünlere gitti.

18 Aralık 2025 12:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Feyenoord'da takıma tepki: Robin van Persie, tribüne gitti!
Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord, son dönemde oldukça kötü bir süreçten geçiyor.

Hollanda temsilcisi, oynadığı son 12 maçta 4 galibiyet aldı ve 8 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Feyenoord, son olarak Hollanda Kupası'nda sahasında Heerenveen'e 2-2 kaybetti ve üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.



Feyenoord taraftarları için Heerenveen yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Hollanda ekibinin taraftarları, mağlubiyet sonrası takıma tepki gösterdi.

TRİBÜNLERE GİTTİ

Teknik direktör Robin van Persie, taraftarların tepkilerinin ardından tribünlere gitti ve özür diledi. Robin van Persie ile birlikte tribünlere giden kaleci Justin Bijlow, "Bu normal. Kızgın olmaya hakları var. Eleştirileri dinlemeliyiz, bunu hak ediyoruz." dedi.

SIRADAKİ RAKİP

Feyenoord, bir sonraki maçında ligde Twente ile karşı karşıya gelecek.





Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.