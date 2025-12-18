Napoli'den Lukaku kararı!

Napoli, bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Romelu Lukaku'nun bonservisini belirledi.
İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için 10-15 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Romelu Lukaku, ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de de adaylardan biri olarak gösteriliyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Lukaku'nun, Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
