Gaziantep FK'de Burak Yılmaz gelişmesi: Geri dönüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Gaziantep FK'de 3 gün önce istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın, kulüple yeniden anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile bir araya gelen Burak Yılmaz'ın, yapılan görüşmeler sonrası aradaki sorunları giderdiği ve yeniden göreve dönme konusunda uzlaştığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Burak Yılmaz, Göztepe karşılaşmasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamış, kulüp de resmi bir duyuruyla istifayı kamuoyuna bildirmişti. Yılmaz, ayrılık gerekçesi olarak saha içindeki mücadelenin ve saha dışındaki fedakarlıkların yeterince takdir edilmediğini hissettiğini, yaşanan bazı olayların bu kararı almasında etkili olduğunu ifade etmişti.
BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?
Gaziantep FK'deki teknik direktör görevinden istifa eden Burak Yılmaz, ayrılığıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.
Yılmaz, açıklamasında, göreve geldiğinde puan alma ve gol atma başarısı gösterememiş, öz güveni zedelenmiş ve transferler konusunda ilerleme kaydedememiş bir takım devraldıklarını hatırlatarak, "Gaziantep FK'deki teknik direktörlük görevim, aldığım kararlar neticesinde bugün itibarıyla sona ermiştir." ifadelerini kullanmıştı.
Takıma katılmalarına öncülük ettikleri ve bugün itibarıyla kulübe ciddi bir gelir getirecek transferler gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, şunları aktarmıştı:
"Takımımızın performansını her geçen hafta arttırarak ligdeki konumu itibarıyla Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren bir takım ortaya çıkardık. Özellikle deplasmanda mağlup olmamış ve yüksek puan ortalaması yakalamış bir takım devretmenin gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz. Saha içinde verdiğimiz mücadeleye ek olarak saha dışında da oyuncularımızın maddi ve manevi hiçbir problemle karşılaşmamaları adına şehrin ileri gelenleriyle konuşarak, başkanımızla birlikte bu sorumluluğu üstlendik. Ancak gelinen süreçte saha içi başarının ve saha dışı fedakarlıkların yeterince değer ve takdir görmediğini hissederken, dün oynanan maçta yaşadıklarım olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı resmiydi. Tüm kariyerim boyunca prensiplerime bağlı kalarak kariyer yönetimimi gerçekleştirdim. Hangi ortamda başarının geleceğini, hangi ortamda yakalanılan başarının sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde defalarca tecrübe ettim. Tüm bu birikimim doğrultusunda gelecek eleştirileri de göğüsleyerek bu kararı aldım. Prensip ve doğru çalışma ortamı başarıyı getirir ilkesinden taviz vermeyeceğimi özellikle belirtmek istiyorum."
Kulüp başkanı Memik Yılmaz'a, futbolculara ve kulüp personeline teşekkür eden Yılmaz, "Son söz, çok sevgili ve değerli futbolcularım, sizlerle yaptığımız ve çok duygusal geçen veda konuşmamızda söylediğim gibi insan sevdiklerini unutamazmış sizi asla unutmayacağım." değerlendirmesinde bulunmuştu.
