Gaziantep FK'de Burak Yılmaz gelişmesi: Geri dönüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Gaziantep FK'de 3 gün önce istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın, kulüple yeniden anlaşmaya vardığı iddia edildi.Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre;Burak Yılmaz, Göztepe karşılaşmasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamış, kulüp de resmi bir duyuruyla istifayı kamuoyuna bildirmişti. Yılmaz, ayrılık gerekçesi olarak saha içindeki mücadelenin ve saha dışındaki fedakarlıkların yeterince takdir edilmediğini hissettiğini, yaşanan bazı olayların bu kararı almasında etkili olduğunu ifade etmişti.Gaziantep FK'deki teknik direktör görevinden istifa eden Burak Yılmaz, ayrılığıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.Yılmaz, açıklamasında, göreve geldiğinde puan alma ve gol atma başarısı gösterememiş, öz güveni zedelenmiş ve transferler konusunda ilerleme kaydedememiş bir takım devraldıklarını hatırlatarak,ifadelerini kullanmıştı.Takıma katılmalarına öncülük ettikleri ve bugün itibarıyla kulübe ciddi bir gelir getirecek transferler gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, şunları aktarmıştı:Kulüp başkanı Memik Yılmaz'a, futbolculara ve kulüp personeline teşekkür eden Yılmaz,değerlendirmesinde bulunmuştu.