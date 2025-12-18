18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-087'
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz gelişmesi: Geri dönüyor

3 gün önce istifa eden Burak Yılmaz'ın, Gaziantep FK ile sorunları gidererek yeniden anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

calendar 18 Aralık 2025 20:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'de Burak Yılmaz gelişmesi: Geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gaziantep FK'de 3 gün önce istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın, kulüple yeniden anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile bir araya gelen Burak Yılmaz'ın, yapılan görüşmeler sonrası aradaki sorunları giderdiği ve yeniden göreve dönme konusunda uzlaştığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Burak Yılmaz, Göztepe karşılaşmasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamış, kulüp de resmi bir duyuruyla istifayı kamuoyuna bildirmişti. Yılmaz, ayrılık gerekçesi olarak saha içindeki mücadelenin ve saha dışındaki fedakarlıkların yeterince takdir edilmediğini hissettiğini, yaşanan bazı olayların bu kararı almasında etkili olduğunu ifade etmişti.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Gaziantep FK'deki teknik direktör görevinden istifa eden Burak Yılmaz, ayrılığıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.


Yılmaz, açıklamasında, göreve geldiğinde puan alma ve gol atma başarısı gösterememiş, öz güveni zedelenmiş ve transferler konusunda ilerleme kaydedememiş bir takım devraldıklarını hatırlatarak, "Gaziantep FK'deki teknik direktörlük görevim, aldığım kararlar neticesinde bugün itibarıyla sona ermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Takıma katılmalarına öncülük ettikleri ve bugün itibarıyla kulübe ciddi bir gelir getirecek transferler gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, şunları aktarmıştı:

"Takımımızın performansını her geçen hafta arttırarak ligdeki konumu itibarıyla Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren bir takım ortaya çıkardık. Özellikle deplasmanda mağlup olmamış ve yüksek puan ortalaması yakalamış bir takım devretmenin gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz. Saha içinde verdiğimiz mücadeleye ek olarak saha dışında da oyuncularımızın maddi ve manevi hiçbir problemle karşılaşmamaları adına şehrin ileri gelenleriyle konuşarak, başkanımızla birlikte bu sorumluluğu üstlendik. Ancak gelinen süreçte saha içi başarının ve saha dışı fedakarlıkların yeterince değer ve takdir görmediğini hissederken, dün oynanan maçta yaşadıklarım olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı resmiydi. Tüm kariyerim boyunca prensiplerime bağlı kalarak kariyer yönetimimi gerçekleştirdim. Hangi ortamda başarının geleceğini, hangi ortamda yakalanılan başarının sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde defalarca tecrübe ettim. Tüm bu birikimim doğrultusunda gelecek eleştirileri de göğüsleyerek bu kararı aldım. Prensip ve doğru çalışma ortamı başarıyı getirir ilkesinden taviz vermeyeceğimi özellikle belirtmek istiyorum."

Kulüp başkanı Memik Yılmaz'a, futbolculara ve kulüp personeline teşekkür eden Yılmaz, "Son söz, çok sevgili ve değerli futbolcularım, sizlerle yaptığımız ve çok duygusal geçen veda konuşmamızda söylediğim gibi insan sevdiklerini unutamazmış sizi asla unutmayacağım." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
