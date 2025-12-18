18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
1-0DA
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
0-0DA
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0DA
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
0-0DA
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
0-0DA
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
0-2DA
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
0-1DA
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
0-1DA
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0DA
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
1-0DA
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0DA
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-0DA
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
2-1DA
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
1-0DA
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
1-0DA
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
1-0DA
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
2-0DA
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
1-1DA

Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

18 Aralık 2025 22:25
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0 kazandı.

Mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.


AHMED KUTUCU'DAN BU SEZON SİFTAH

RAMS Başakşehir karşısında golünü kaydeden Ahmed Kutucu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, gruplara galibiyetle başladı. Başakşehir ise puansız bir şekilde grup etabına başladı.

Grubun 2. haftasında Galatasaray, 2. Lig ekibi Fethiyespor'a konuk olacak. Başakşehir, 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk edecek.

OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Hesap.com Antalyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen'den 2025 Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için yararlanamadı.

Ayrıca Antalyaspor'a karşı 11'de görev alan diğer oyunculardan Yunus Akgün, Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Sanchez de Buruk'un tercihiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Sara, Ahmed Kutucu ve Icardi'yi sahaya sürdü.

 

AHMED KUTUCU, BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Ocak ayında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Ahmed Kutucu, sezon başından beri sarı-kırmızlı formayla 5 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Milli oyuncu, söz konusu 6 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir karşısında bu sezon ilk kez 11'de görev aldı.

ARDA İLE GÖKDENİZ, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın genç oyuncuları Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Arda Ünyay, bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Süper Lig karşılaşmasına sonradan girdi. Genç savunma oyuncusu, bu karşılaşmaya kadar Galatasaray kariyerinde hiç ilk 11'de görev alamadı.

Bu sezon A Takım'da henüz süre alamayan Gökdeniz Gürpüz ise RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de kendine yer buldu.

OKAN BURUK, 4 GENÇ OYUNCUYU MAÇ KADROSUNA DAHİL ETTİ

Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz dışında 4 genç oyuncuyu maç kadrosuna aldı.

Galatasaray'ın genç oyuncuları Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün, RAMS Başakşehir karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.

GALATASARAY, AHMED KUTUCU İLE ÖNDE

Karşılaşmada dakikalar 22'yi gösterirken Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Sane'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına topla girdi. Ceza sahasında topu soluna çeken Ahmed Kutucu, yakın köşeye yerden vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

 



AHMED KUTUCU'NUN GOLÜ GEÇERLİ SAYILMADI

Mücadelede dakikalar 24'ü gösterirken Galatasaray, Ahmed Kutucu ile ön alan baskısı sonucu 2. golü buldu. Ancak hakem Halil Umut Meler gol öncesi Sara'nın faul yaptığını tespit etti ve gol geçerlilik kazanmadı.

BAŞAKŞEHİR GOLE YAKLAŞTI

Başakşehir, dakikalar 29'u gösterdiği sırada Bertuğ'un ceza sahasında çıkardığı pas ile ceza sahasında boş durumda olan Shomurodov, müsait pozisyonda yapıtığı vuruş, dışarı çıktı.



GALATASARAY, ICARDI İLE GOLE YAKLAŞTI

Galatasaray'da dakikalar 50'yi gösterirken Mauro Icardi, Sara'nın pasıyla ceza sahasında topla buluştu. Ceza alanında bir Başakşehirli futbolcuyu çalımlayan Icardi'nin sol çaprazdan yakın köşeye vuruşu, savunmanın müdahalesi ile yandan dışarı çıktı.



MUHAMMED, ICARDI'YE İZİN VERMEDİ

Ev sahibi Galatasaray'da dakikalar 60'ı gösterirken Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan pasıyla karşı karşıya kaldı. Icardi'nin tek vuruşunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.

 



DAVINSON'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Mücadelede dakikalar 70'i gösterirken Başakşehir'de ceza sahasında topla buluşan Bertuğ, karşı karşıya pozisyonda Günay'ın kalesinden açıldığı anda soluna çekmek istediği topa Davinson son anda kafasıyla dokundu ve tehlikeyi önledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, yayın solundan ceza sahasına girdi. Onur Bulut'tan sıyrılan Ahmed, Hamza Güreler'in önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluşturdu. 1-0.

29. dakikada RAMS Başakşehir, net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Arda Ünyay'ın ceza yayının solunda kaptırdığı topun sahibi olan Ömer Ali Şahiner, bekletmeden pasını Bertuğ Yıldırım'a verdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Bertuğ, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Shomurodov'a aktardı. Özbek oyuncunun uygun durumda çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

58. dakikada Ivan Brnic'in sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Torreira'nın kendi yarı sahasından uzun pasında sağ kanattan hareketlenen Barış Alper Yılmaz, topu kontrol edip çaprazdan ceza sahasına girdikten hemen sonra altıpas çizgisi önündeki Icardi'yi gördü. Arjantinli oyuncunun karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Icardi'nin havalanan topa son çizgi üzerinde dar açıdan yaptığı vuruşta Muhammed, topu kornere tokatladı.

70. dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Hamza Güreler'in uzun pasında sağ çaprazdan savunmanın arkasına hareketlenen Bertuğ Yıldırım, ceza sahasında kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Bertuğ'un topu havalandırarak Günay'dan sıyrılmaya çalıştığı esnada araya giren Davinson Sanchez, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

90+4. dakikada Ebosele'nin sol çaprazdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, şık bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Davinson Sanchez), Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz (Dk. 71 Yunus Akgün), Sara, Sane (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), İlkay Gündoğan (Dk. 46 Torreira), Ahmed Kutucu (Dk. 84 Yusuf Demir), Icardi

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner (Dk. 64 Fayzullayev), Berat Özdemir (Dk. 63 Onur Ergün), Kaluzinski, Da Costa (Dk. 74 Selke), Shomurodov (Dk. 64 Ebosele), Brnic (Dk. 74 Harit), Bertuğ Yıldırım

Gol: Dk. 22 Ahmed Kutucu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 27 Sallai, Dk. 40 Ahmed Kutucu, Dk. 78 Arda Ünyay (Galatasaray)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
