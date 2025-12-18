CANLI | Mainz 05 - Samsunspor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele ediyor.
Mainz Arena'da, saat 23:00'da başlayan müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetiyor. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
MAINZ 05: 1 (44' Widmer)
SAMSUNSPOR: 0
(DEVRE)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Mainz: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, JS Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Mokoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.
Mainz Arena'da, saat 23:00'da başlayan müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetiyor. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
MAINZ 05: 1 (44' Widmer)
SAMSUNSPOR: 0
(DEVRE)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Böyle şanssızlık olur mu!pic.twitter.com/cIq64C0ltK
— Sporx (@sporx) December 18, 2025
11'LER
Samsunspor, Silvan Widmer'e mani olamadı.pic.twitter.com/5XFYDMTdID
— Sporx (@sporx) December 18, 2025
Mainz: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, JS Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Mokoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.