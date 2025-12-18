CANLI | Mainz 05 - Samsunspor

18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
1-0DA
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
0-045'
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0DA
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
0-0DA
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
0-0DA
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
0-2DA
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
0-1DA
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
0-145'
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-045'
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
1-0DA
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-045'
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-0DA
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
1-145'
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
1-0DA
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
1-0DA
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
1-0DA
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
2-0DA
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
1-1DA

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Mainz 05'e konuk oluyor.

calendar 18 Aralık 2025 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 23:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele ediyor.

Mainz Arena'da, saat 23:00'da başlayan müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetiyor. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

MAINZ 05: 1 (44' Widmer)

SAMSUNSPOR: 0

(DEVRE)


11'LER

Mainz: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, JS Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Mokoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.