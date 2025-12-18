Galatasaray'da bu sezon için bir ilk!

Galatasaray'ın genç oyuncularından Arda Ünyay ve Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 11'de forma giydi.
Lig maçlarına göre kupada as oyuncularını dinlendirip rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Başakşehir FK karşısında iki genç isme ilk 11'de şans verdi.
RAMS Başakşehir FK maçından önce Arda Ünyay'ı Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 maçta oynatan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Gökdeniz Gürpüz'ü de bu sezon ilk kez sahaya sürdü. Öte yandan Ahmed Kutucu da bu sezon ilk kez 11'de görev yapmış oldu.
