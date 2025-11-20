TOKİ'den Ev Almak Mantıklı mı? 2025 Avantajlar ve Riskler

Emlak uzmanlarına göre, mevcut bankacılık sisteminde 2-3 milyon TL'lik bir konut kredisinin aylık taksidi, orta gelirli bir ailenin ödeme gücünü aşıyor. Bu noktada TOKİ, "bankasız ve faizsiz" modeliyle öne çıkıyor. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleri, dar gelirli vatandaş için kira öder gibi ev sahibi olmanın tek gerçekçi yolu olarak görülüyor.

Ödemeler Sabit Değil: Bu Bir Risk mi?



TOKİ sisteminde en çok kafa karıştıran nokta, taksitlerin sabit olmaması. Taksitler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, memur maaş artış oranına göre güncelleniyor.

Uzman Görüşü: Ekonomistler, taksitler artsa da Türkiye'deki enflasyonist ortamda borcun reel olarak zamanla eridiğine dikkat çekiyor. Yani, ilk yıllarda zorlayıcı olabilen taksitler, 4-5 yıl sonra kiraların çok altında kalıyor.

Deprem Güvenliği "Altın" Değerinde



6 Şubat depremlerinde TOKİ konutlarının hasar almaması, kurumun güvenilirliğini artırdı. "Tünel Kalıp Sistemi" ile inşa edilen binalar, estetik kaygılardan ziyade sağlamlık üzerine kurulu. Özellikle İstanbul ve riskli bölgelerde yaşayanlar için TOKİ, sadece ucuz ev değil, "güvenli çatı" anlamına geliyor.

Lokasyon: TOKİ projeleri genellikle şehir merkezlerine uzak, gelişmekte olan çeperlerde inşa ediliyor.

Teslim Süresi: Konutların teslimi 24 ile 36 ayı bulabiliyor. Bu süre zarfında hak sahibi hem kira hem de TOKİ taksidi ödemek zorunda kalabiliyor (bazı projelerde teslimde ödeme başlıyor).

Devir Yasağı: Sosyal konut olduğu için borç bitene kadar veya belirli bir yıl dolmadan evin satılmasına izin verilmiyor.

Sonuç: "Barınma İçin Evet, Yatırım İçin Bekle"



Gayrimenkul uzmanlarının ortak görüşü şu yönde: "Eğer oturmak için ev arıyorsanız ve peşin paranız yoksa, TOKİ şu an Türkiye'deki en mantıklı seçenek. Ancak kısa vadede al-sat yapıp kar etmek isteyen yatırımcılar için sistemin kısıtlamaları (devir yasağı vb.) uygun değil."