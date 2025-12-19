19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
2-1
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
1-024'
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
1-1DA
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
2-2
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
1-1
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
0-08'

Esenler Erokspor ile Sarıyer berabere kaldı

Trendyol 1. Lig 18. hafta maçında Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 19 Aralık 2025 22:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor ile Sarıyer berabere kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer mücadelesi 1-1 berabere sonuçlandı.
 
Bu sonuçla Esenler Erokspor puanını 33'e, Sarıyer ise 18'e yükseltti.
 
Stat: Esenler Erokspor
 
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Salih Burak Demirel, Harun Terin
 
Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 65 Jack), Recep Niyaz (Dk. 83 Tugay Kacar), Faye (Dk. 12 Nzaba), Kayode
 
SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 83 Oğuzhan Yılmaz), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara, Regattin, Anziani (Dk. 83 Berkay Aydoğmuş), Baran Engül (Dk. 88 Anıl Koç), Dembele (Dk. 46 Urie)
 
Goller: Dk. 5 Anziani (SMS Grup Sarıyer), Dk. 72 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)
 
Kırmızı kart: Dk. 3 Cavare (Esenler Erokspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 10 Kayode, Dk. 90+6 Amilton (Esenler Erokspor), Dk. 36 Regattin, Dk. 45 Dembele, Dk. 90+3 Fatih Kurucuk (SMS Grup Sarıyer)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.